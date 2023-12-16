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Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр - РИА Новости, 16.12.2023
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
Украинские войска продолжают демонстративно форсировать Днепр "для медийно-политических успехов" Владимира Зеленского, по факту переправить тяжелую технику... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:06
2023-12-16T12:06
2023-12-16T12:06
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херсонская область
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают демонстративно форсировать Днепр "для медийно-политических успехов" Владимира Зеленского, по факту переправить тяжелую технику просто невозможно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия там, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно. Тяжелую технику через Днепр они переправить не смогут, военную технику - она будет уничтожена. В общем-то, все, что они делают, - это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических", - заявил Сальдо. По его словам, это нужно лично Зеленскому - "для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей". "Которым он должен рассказывать, что есть какие-то успехи, вот, мы все-таки преодолели линию боевого соприкосновения и высадились там, на левобережье Херсонской области, а значит, начали, он говорит, освобождение территории. А мы четко знаем, что даже правый берег сейчас является оккупированным, потому что это территория Российской Федерации, она признана, и все, что там на ней делают не наши войска, это значит оккупация", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
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херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр для медийных успехов Зеленского
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают демонстративно форсировать Днепр "для медийно-политических успехов" Владимира Зеленского, по факту переправить тяжелую технику просто невозможно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Все это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия там, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно. Тяжелую технику через Днепр они переправить не смогут, военную технику - она будет уничтожена. В общем-то, все, что они делают, - это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических", - заявил Сальдо.
По его словам, это нужно лично Зеленскому - "для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей". "Которым он должен рассказывать, что есть какие-то успехи, вот, мы все-таки преодолели линию боевого соприкосновения и высадились там, на левобережье Херсонской области, а значит, начали, он говорит, освобождение территории. А мы четко знаем, что даже правый берег сейчас является оккупированным, потому что это территория Российской Федерации, она признана, и все, что там на ней делают не наши войска, это значит оккупация", - отметил губернатор.
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