Рейтинг@Mail.ru
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 16.12.2023 (обновлено: 15:52 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/delo-1916207960.html
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором - РИА Новости, 16.12.2023
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором
Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:51
2023-12-16T15:52
происшествия
россия
нижневартовск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915383632_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_28f352b4d665364296309c00f1003693.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. Мужчина с топором напал на отделение банка по улице 60 лет Октября в Нижневартовске вечером в пятницу. Прибывшие на место происшествия наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали дебошира. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечали в полиции. "Возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" - ред.). Мера пресечения – подписка о невыезде", – сказала собеседница агентства. Ранее уточнялось, что перед тем, как доставить мужчину в отдел полиции, его отвезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как подчеркнули в управлении, во время нападения на банк злоумышленник был трезв.
https://ria.ru/20230620/debosh-1879296714.html
https://ria.ru/20231116/napadenie-1909869444.html
россия
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915383632_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1e6f0fb82ea66c928d74acdf64b5a4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижневартовск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Нижневартовск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором

В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк в Нижневартовске с топором

© РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина с топором в лесу
Мужчина с топором в лесу - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Мужчина с топором в лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО.
Мужчина с топором напал на отделение банка по улице 60 лет Октября в Нижневартовске вечером в пятницу. Прибывшие на место происшествия наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали дебошира. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечали в полиции.
Последствия взрыва петард в отделении банка в Химках - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке
20 июня, 11:08
"Возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" - ред.). Мера пресечения – подписка о невыезде", – сказала собеседница агентства.
Ранее уточнялось, что перед тем, как доставить мужчину в отдел полиции, его отвезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как подчеркнули в управлении, во время нападения на банк злоумышленник был трезв.
Неизвестный пытался проникнуть в церковь Новое Поколение в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь
16 ноября, 16:17
 
ПроисшествияРоссияНижневартовскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала