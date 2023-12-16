https://ria.ru/20231216/delo-1916207960.html
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором - РИА Новости, 16.12.2023
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором
Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:51
2023-12-16T15:51
2023-12-16T15:52
происшествия
россия
нижневартовск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915383632_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_28f352b4d665364296309c00f1003693.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. Мужчина с топором напал на отделение банка по улице 60 лет Октября в Нижневартовске вечером в пятницу. Прибывшие на место происшествия наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали дебошира. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечали в полиции. "Возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" - ред.). Мера пресечения – подписка о невыезде", – сказала собеседница агентства. Ранее уточнялось, что перед тем, как доставить мужчину в отдел полиции, его отвезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как подчеркнули в управлении, во время нападения на банк злоумышленник был трезв.
https://ria.ru/20230620/debosh-1879296714.html
https://ria.ru/20231116/napadenie-1909869444.html
россия
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915383632_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1e6f0fb82ea66c928d74acdf64b5a4c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижневартовск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Нижневартовск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором
В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк в Нижневартовске с топором