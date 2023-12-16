https://ria.ru/20231216/delo-1916207960.html

В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором

В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором - РИА Новости, 16.12.2023

В Югре завели дело на мужчину, ворвавшегося в банк с топором

Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:51

2023-12-16T15:51

2023-12-16T15:52

происшествия

россия

нижневартовск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели на мужчину, ворвавшегося с топором в банк в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по ХМАО. Мужчина с топором напал на отделение банка по улице 60 лет Октября в Нижневартовске вечером в пятницу. Прибывшие на место происшествия наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали дебошира. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечали в полиции. "Возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" - ред.). Мера пресечения – подписка о невыезде", – сказала собеседница агентства. Ранее уточнялось, что перед тем, как доставить мужчину в отдел полиции, его отвезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Как подчеркнули в управлении, во время нападения на банк злоумышленник был трезв.

https://ria.ru/20230620/debosh-1879296714.html

https://ria.ru/20231116/napadenie-1909869444.html

россия

нижневартовск

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происшествия, россия, нижневартовск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)