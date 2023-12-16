https://ria.ru/20231216/dedollarizatsiya-1916149526.html

Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации

Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации - РИА Новости, 16.12.2023

Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации

Спецоперация на Украине запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:09

2023-12-16T05:09

2023-12-16T14:24

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Спецоперация на Украине запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Роль России огромна: дедолларизация и деамериканизация, деколонизация началась, когда начался навязанный конфликт на Украине. Он выглядел как региональный конфликт, но по сути это борьба России и коллективного Запада, России и НАТО, а если реально посмотреть – Востока и Запада, столкновение большинства государств и народов мира с колониальным Западом", - заявил Баятович. Он указал на ложность утверждения Запада, что весь мир якобы ввел санкции против России. "Не мир, а коллективный Запад, 80% остального человечества не ввело никаких санкций и не введет. Россия через конфликт на Украине обеспечила ускоренную деколонизацию, борьбу за свободу, более справедливый мир, в котором будет больше свободы, будут созданы новые международные отношения", - подчеркнул зампредседателя Социалистической партии Сербии.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20231216/gaz-1916145859.html

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в мире, россия, украина, сербия, душан баятович, нато