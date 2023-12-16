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Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации - РИА Новости, 16.12.2023
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05:09 16.12.2023 (обновлено: 14:24 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/dedollarizatsiya-1916149526.html
Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации
Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации - РИА Новости, 16.12.2023
Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации
Спецоперация на Украине запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:09
2023-12-16T14:24
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сербия
душан баятович
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Спецоперация на Украине запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Роль России огромна: дедолларизация и деамериканизация, деколонизация началась, когда начался навязанный конфликт на Украине. Он выглядел как региональный конфликт, но по сути это борьба России и коллективного Запада, России и НАТО, а если реально посмотреть – Востока и Запада, столкновение большинства государств и народов мира с колониальным Западом", - заявил Баятович. Он указал на ложность утверждения Запада, что весь мир якобы ввел санкции против России. "Не мир, а коллективный Запад, 80% остального человечества не ввело никаких санкций и не введет. Россия через конфликт на Украине обеспечила ускоренную деколонизацию, борьбу за свободу, более справедливый мир, в котором будет больше свободы, будут созданы новые международные отношения", - подчеркнул зампредседателя Социалистической партии Сербии.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, сербия, душан баятович, нато
В мире, Россия, Украина, Сербия, Душан Баятович, НАТО
Глава "Србиягаза" рассказал, как СВО запустила процесс дедолларизации

Баятович: СВО запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Спецоперация на Украине запустила процесс дедолларизации энергетики и деамериканизации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
«
"Роль России огромна: дедолларизация и деамериканизация, деколонизация началась, когда начался навязанный конфликт на Украине. Он выглядел как региональный конфликт, но по сути это борьба России и коллективного Запада, России и НАТО, а если реально посмотреть – Востока и Запада, столкновение большинства государств и народов мира с колониальным Западом", - заявил Баятович.
Он указал на ложность утверждения Запада, что весь мир якобы ввел санкции против России.
"Не мир, а коллективный Запад, 80% остального человечества не ввело никаких санкций и не введет. Россия через конфликт на Украине обеспечила ускоренную деколонизацию, борьбу за свободу, более справедливый мир, в котором будет больше свободы, будут созданы новые международные отношения", - подчеркнул зампредседателя Социалистической партии Сербии.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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