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Американский эсминец сбил 14 дронов, запущенных со стороны Йемена
Американский эсминец сбил 14 дронов, запущенных со стороны Йемена - РИА Новости, 16.12.2023
Американский эсминец сбил 14 дронов, запущенных со стороны Йемена
Эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами в Йемене территории, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:58
2023-12-16T18:58
2023-12-16T18:58
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами в Йемене территории, сообщает центральное командование Пентагона. "Утром 16 декабря по местному времени эсминец США Carney класса Arliegh Burke успешно сбил в Красном море 14 БПЛА, запущенных с территории, контролируемой хуситами в Йемене", — сообщает командование. Как говорится в сообщении, сбитые беспилотники были ударными, кораблям в Красном море не нанесено никаких повреждений.
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в мире, красное море, йемен, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский эсминец сбил 14 дронов, запущенных со стороны Йемена
Эсминец США сбил 14 дронов над Красным морем, запущенных со стороны Йемена