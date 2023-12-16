https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916148606.html

Беспилотники атаковали два района Курской области

Беспилотники атаковали два района Курской области - РИА Новости, 16.12.2023

Беспилотники атаковали два района Курской области

Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:36

2023-12-16T04:36

2023-12-16T04:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

россия

курская область

роман старовойт

дмитриевский район

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", — написал Старовойт.Он добавил, что в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания. По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришелся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева — ущерб нанесен компрессорной станции. Старовойт уточнил, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.Кроме того, в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html

россия

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вооруженные силы украины, происшествия, россия, курская область, роман старовойт, дмитриевский район