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Беспилотники атаковали два района Курской области - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 16.12.2023 (обновлено: 04:49 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916148606.html
Беспилотники атаковали два района Курской области
Беспилотники атаковали два района Курской области - РИА Новости, 16.12.2023
Беспилотники атаковали два района Курской области
Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:36
2023-12-16T04:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
россия
курская область
роман старовойт
дмитриевский район
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.&quot;Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших&quot;, — написал Старовойт.Он добавил, что в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания. По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришелся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева — ущерб нанесен компрессорной станции. Старовойт уточнил, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.Кроме того, в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html
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вооруженные силы украины, происшествия, россия, курская область, роман старовойт, дмитриевский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Дмитриевский район
Беспилотники атаковали два района Курской области

Старовойт: беспилотники ВСУ атаковали районы Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«

"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", — написал Старовойт.

Он добавил, что в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания. По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришелся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева — ущерб нанесен компрессорной станции. Старовойт уточнил, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.
Кроме того, в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияКурская областьРоман СтаровойтДмитриевский район
 
 
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