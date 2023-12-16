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В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2023
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20:23 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/bespilotnik-1916237605.html
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2023
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T20:23
2023-12-16T20:23
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. В результате повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано. Информация уточняется"-, сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник

В селе в Запорожской области сдетонировал дрон ВСУ, посаженный средствами РЭБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. В результате повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано. Информация уточняется"-, сказали в оперативных службах.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Запорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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