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В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2023
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T20:23
2023-12-16T20:23
2023-12-16T20:23
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. В результате повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано. Информация уточняется"-, сказали в оперативных службах.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
В селе в Запорожской области сдетонировал дрон ВСУ, посаженный средствами РЭБ