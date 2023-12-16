https://ria.ru/20231216/bespilotnik-1916237605.html

В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник

В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник - РИА Новости, 16.12.2023

В селе в Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник

Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T20:23

2023-12-16T20:23

2023-12-16T20:23

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ посадили ударный беспилотник ВСУ, который после сдетонировал в Селе Водяное Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. В результате повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано. Информация уточняется"-, сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность