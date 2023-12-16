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Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс - РИА Новости, 16.12.2023
Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, об этом сообщила группа в соцсетях. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T20:21
2023-12-16T20:21
2023-12-16T21:02
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, об этом сообщила группа в соцсетях. "Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", — говорится в сообщении группы в Instagram*.Портал TMZ отмечает, что музыканту было 77 лет, причина его смерти не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, об этом сообщила группа в соцсетях.
"Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", — говорится в сообщении группы в Instagram*.
Портал TMZ отмечает, что музыканту было 77 лет, причина его смерти не уточняется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.