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Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 16.12.2023 (обновлено: 11:16 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html
Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии
Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии - РИА Новости, 16.12.2023
Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:36
2023-12-16T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
черное море
анналена бербок
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море. "Бербок живет в другом мире", — написал один из комментаторов."Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию", — отметил другой. "Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире. Она просто повторяет сказки Зеленского", — поддержал третий. "Ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мечтать не вредно", — заключили читатели. В начале недели Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине, несмотря на усталость Евросоюза. По ее мнению, заморозка привела бы к лишению Украины "суверенитета и идентичности".
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
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в мире, украина, германия, черное море, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Черное море, Анналена Бербок

Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море.
"Бербок живет в другом мире", — написал один из комментаторов.
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
09:03
"Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию", — отметил другой.
"Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире. Она просто повторяет сказки Зеленского", — поддержал третий.
"Ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Мечтать не вредно", — заключили читатели.
В начале недели Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине, несмотря на усталость Евросоюза. По ее мнению, заморозка привела бы к лишению Украины "суверенитета и идентичности".
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияЧерное мореАнналена Бербок
 
 
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