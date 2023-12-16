https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html

Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии

Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии - РИА Новости, 16.12.2023

Слова Бербок о российском флоте вызвали шок в Германии

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:36

2023-12-16T09:36

2023-12-16T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

черное море

анналена бербок

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море. "Бербок живет в другом мире", — написал один из комментаторов."Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию", — отметил другой. "Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире. Она просто повторяет сказки Зеленского", — поддержал третий. "Ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями", — поделился мнением еще один из пользователей. "Мечтать не вредно", — заключили читатели. В начале недели Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине, несмотря на усталость Евросоюза. По ее мнению, заморозка привела бы к лишению Украины "суверенитета и идентичности".

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html

украина

германия

черное море

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в мире, украина, германия, черное море, анналена бербок