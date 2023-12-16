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Путин рассказал о встрече участников благотворительного кадетского бала

Путин рассказал о встрече участников благотворительного кадетского бала - РИА Новости, 16.12.2023

Путин рассказал о встрече участников благотворительного кадетского бала

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VIII Международного благотворительного кадетского бала отметил, что мероприятие стало значимым РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:47

2023-12-16T17:47

2023-12-16T17:47

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общество

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VIII Международного благотворительного кадетского бала отметил, что мероприятие стало значимым событием всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия VIII Международного благотворительного кадетского бала. Ваши торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы, всей страны. Сегодня Москва вновь радушно принимает воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, курсантов военных вузов, участников молодёжных патриотических, волонтёрских организаций, иностранных студентов, обучающихся в России", — говорится в сообщении. Путин уверен, что нынешний бал пройдёт в праздничной обстановке, послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времён и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей. Ими, подчеркнул Путин, по праву славится наша страна. "Желаю вам хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом", — добавил президент.

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общество, россия, москва, владимир путин