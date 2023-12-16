https://ria.ru/20231216/aviakatastrofa-1916200581.html

Польская комиссия намерена продолжить расследование авиакатастрофы с Ту-154

Польская комиссия намерена продолжить расследование авиакатастрофы с Ту-154 - РИА Новости, 16.12.2023

Польская комиссия намерена продолжить расследование авиакатастрофы с Ту-154

Глава польской комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич назвал решение МО Польши о ликвидации комиссии... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:58

2023-12-16T14:58

2023-12-16T14:58

в мире

польша

россия

антони мачеревич

лех качиньский

межгосударственный авиационный комитет

ту-154

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Глава польской комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич назвал решение МО Польши о ликвидации комиссии "пропагандистско-репрессивным", заявив, что оно незаконно и она продолжит работу. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши. "На самом деле позиция министра Косиняка-Камыша незаконна. Ни одно из положений, упомянутых министром, не предусматривает возможности ликвидации комиссии до окончания ее работы, то есть до августа 2024 года", — заявил Мачеревич журналистам в субботу. Он утверждает, что комиссия "будет действовать в соответствии с законом до августа 2024 года". "Деятельность комиссии определяется только приказом министра национальной обороны от 2016 года, и ни в каком измерении там нет положения или возможности ликвидации комиссии до истечения срока ее работы", – заявил ее руководитель. По его оценке, новое руководство минобороны занимается "пропагандистско-репрессивной" деятельностью в отношении него и его комиссии. "Мы имеем дело с какой-то операцией, которую следовало бы назвать пропагандистско-репрессивной", - заявил Мачеревич. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html

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в мире, польша, россия, антони мачеревич, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском