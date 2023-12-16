https://ria.ru/20231216/ataka-1916246566.html

Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии

Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023

Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии

Группировка "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T22:16

2023-12-16T22:16

2023-12-16T22:16

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Группировка "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Ранее источники сообщили РИА Новости, что две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали беспилотниками базу Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Эль-Хасеке и добились прямого попадания", - говорится в заявлении формирований. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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министерство обороны сша, патрик райдер, сирия, в мире, ирак, сша