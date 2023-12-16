Рейтинг@Mail.ru
Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ataka-1916246566.html
Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии
Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии
Группировка "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T22:16
2023-12-16T22:16
министерство обороны сша
патрик райдер
сирия
в мире
ирак
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Группировка "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Ранее источники сообщили РИА Новости, что две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали беспилотниками базу Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Эль-Хасеке и добились прямого попадания", - говорится в заявлении формирований. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
сирия
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны сша, патрик райдер, сирия, в мире, ирак, сша
Министерство обороны США, Патрик Райдер, Сирия, В мире, Ирак, США
Группировки в Ираке заявили, что атаковали американскую базу в Сирии

Группировки в Ираке заявили, что атаковали с помощью БПЛА базу США в Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Группировка "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что две американские базы в Сирии подверглись в субботу ракетным обстрелам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии
28 ноября, 19:14
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали беспилотниками базу Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Эль-Хасеке и добились прямого попадания", - говорится в заявлении формирований.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 89.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии
28 августа, 15:50
 
Министерство обороны СШАПатрик РайдерСирияВ миреИракСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала