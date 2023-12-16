https://ria.ru/20231216/ataka-1916148083.html

"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве

"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023

"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве

В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:26

2023-12-16T04:26

2023-12-16T04:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

андрей золотарев

петр порошенко

европейская солидарность

руслан бортник

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua".Среди главных оппонентов действующего президента журналисты назвали партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", окружение мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами на Украине."Критика президента (Зеленского. — Прим. ред.) становится трендом. И она опасна тем, что метод обвинений (критикующих. — Прим. ред.) в работе на Кремль тут не поможет", — заявил изданию политолог Андрей Золотарев.Эксперт отметил "синхронность" политических выпадов против украинского президента внутри и вовне Украины. По его мнению, такое развитие событие представляет опасность для Зеленского.Директор Украинского института политики Руслан Бортник предположил, что слабые выпады против офиса президента Украины могут превратиться в "атаки с разных сторон"."Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне", — заключил Золотарев.Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади. Обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей золотарев, петр порошенко, европейская солидарность, руслан бортник, виталий кличко