"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве
Страна.ua: Зеленского ждет еще более мощная волна критики на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Среди главных оппонентов действующего президента журналисты назвали партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", окружение мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами на Украине.
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"Критика президента (Зеленского. — Прим. ред.) становится трендом. И она опасна тем, что метод обвинений (критикующих. — Прим. ред.) в работе на Кремль тут не поможет", — заявил изданию политолог Андрей Золотарев.
Эксперт отметил "синхронность" политических выпадов против украинского президента внутри и вовне Украины. По его мнению, такое развитие событие представляет опасность для Зеленского.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник предположил, что слабые выпады против офиса президента Украины могут превратиться в "атаки с разных сторон".
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"Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне", — заключил Золотарев.
Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади. Обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.