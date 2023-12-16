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"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ataka-1916148083.html
"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве
"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве - РИА Новости, 16.12.2023
"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве
В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:26
2023-12-16T04:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей золотарев
петр порошенко
европейская солидарность
руслан бортник
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua".Среди главных оппонентов действующего президента журналисты назвали партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", окружение мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами на Украине."Критика президента (Зеленского. — Прим. ред.) становится трендом. И она опасна тем, что метод обвинений (критикующих. — Прим. ред.) в работе на Кремль тут не поможет", — заявил изданию политолог Андрей Золотарев.Эксперт отметил "синхронность" политических выпадов против украинского президента внутри и вовне Украины. По его мнению, такое развитие событие представляет опасность для Зеленского.Директор Украинского института политики Руслан Бортник предположил, что слабые выпады против офиса президента Украины могут превратиться в "атаки с разных сторон"."Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне", — заключил Золотарев.Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади. Обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей золотарев, петр порошенко, европейская солидарность, руслан бортник, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Руслан Бортник, Виталий Кличко
"С разных сторон". Зеленскому сообщили об "атаках" в Киеве

Страна.ua: Зеленского ждет еще более мощная волна критики на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В 2024 году Владимир Зеленский столкнется с мощной волной критики, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Среди главных оппонентов действующего президента журналисты назвали партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", окружение мэра Киева Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами на Украине.
«
"Критика президента (Зеленского. — Прим. ред.) становится трендом. И она опасна тем, что метод обвинений (критикующих. — Прим. ред.) в работе на Кремль тут не поможет", — заявил изданию политолог Андрей Золотарев.
Эксперт отметил "синхронность" политических выпадов против украинского президента внутри и вовне Украины. По его мнению, такое развитие событие представляет опасность для Зеленского.
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Директор Украинского института политики Руслан Бортник предположил, что слабые выпады против офиса президента Украины могут превратиться в "атаки с разных сторон".
«
"Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне", — заключил Золотарев.
Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt писала, что президент входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его оппонентов, остался позади. Обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам, если бы выборы прошли сейчас.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЗолотаревПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьРуслан БортникВиталий Кличко
 
 
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