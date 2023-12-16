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В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению - РИА Новости, 16.12.2023
В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мастеру теплоснабжающей организации после получения ожогов подростками, упавшими в яму по пути в школу в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:00
2023-12-16T19:00
2023-12-16T19:14
ивановская область
происшествия
южа
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РЯЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мастеру теплоснабжающей организации после получения ожогов подростками, упавшими в яму по пути в школу в Ивановской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Инцидент произошел утром 12 декабря, пятеро несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы яму, получив ожоги. Четверых госпитализировали. СУСК сообщало о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). "В Юже суд заключил под домашний арест обвиняемого в получении пятерыми школьниками термических ожогов при провале грунта на тепловых сетях у школы №2 города Южи", - говорится в сообщении на странице пресс-службы судов региона в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что обвиняемым является мастер участка ООО "Тепло Людям. Южа", эта компания оказывает услуги по теплоснабжению в городе Южа Ивановской области. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый накануне инцидента обладал "сведениями с имеющихся приборов учета о значительно завышенных показателях общего объема подпитки, то есть о наличии в тепловой сети не устраненной утечки теплоносителя, не предпринял мер к установлению места аварии и ее ликвидации, не дал соответствующие указания подчиненным".
https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html
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ивановская область, происшествия, южа
Ивановская область, Происшествия, Южа
В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
Под Иваново отправили под домашний арест мастера после травмирования подростков