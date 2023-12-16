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В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД - РИА Новости, 16.12.2023
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17:45 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/arest-1916220565.html
В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД
В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД - РИА Новости, 16.12.2023
В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД
Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который, пытаясь избежать проверки документов, сбил сотрудника МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:45
2023-12-16T17:45
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который, пытаясь избежать проверки документов, сбил сотрудника МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича ... до 16 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там уточнили, что ему предъявлены обвинения по статьям 318 и 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). В СК ранее отмечали, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве.
https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html
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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД

В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД при проверке документов

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который, пытаясь избежать проверки документов, сбил сотрудника МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы.
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"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича ... до 16 февраля 2024 года", - сказали в суде.
Там уточнили, что ему предъявлены обвинения по статьям 318 и 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти).
В СК ранее отмечали, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве.
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ПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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