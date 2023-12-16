https://ria.ru/20231216/arest-1916220565.html

В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД

В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД - РИА Новости, 16.12.2023

В Москве арестовали водителя, сбившего сотрудника МВД

Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который, пытаясь избежать проверки документов, сбил сотрудника МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:45

2023-12-16T17:45

2023-12-16T17:45

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который, пытаясь избежать проверки документов, сбил сотрудника МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов на рынке "Садовод" попытался скрыться от полицейского и протащил его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова Сухроба Хурсандовича ... до 16 февраля 2024 года", - сказали в суде. Там уточнили, что ему предъявлены обвинения по статьям 318 и 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). В СК ранее отмечали, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об избиении мигрантом полицейского на рынке "Садовод" в Москве.

https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html

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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)