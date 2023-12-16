https://ria.ru/20231216/arest-1916170981.html

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.12.2023

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве на 10 суток – РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:23

2023-12-16T11:23

2023-12-16T11:23

происшествия

екатеринбург

забайкальский край

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве на 10 суток – до 23 декабря, сообщает пресс-служба суда. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубровина Игоря Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере" – прим. ред.), сроком на 10 суток, то есть по 23 декабря", – говорится в сообщении. В пятницу руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил агентству, что врио зампреда правительства Забайкальского края задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. Чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге. Ранее на официальном портале Забайкальского края была опубликована информация о том, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему". Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства региона.

https://ria.ru/20231102/chinovniki-1906987828.html

https://ria.ru/20230830/mincult-1893158491.html

екатеринбург

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, забайкальский край