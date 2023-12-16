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Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.12.2023
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11:23 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/arest-1916170981.html
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.12.2023
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве на 10 суток – РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:23
2023-12-16T11:23
происшествия
екатеринбург
забайкальский край
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве на 10 суток – до 23 декабря, сообщает пресс-служба суда. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубровина Игоря Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере" – прим. ред.), сроком на 10 суток, то есть по 23 декабря", – говорится в сообщении. В пятницу руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил агентству, что врио зампреда правительства Забайкальского края задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски. Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. Чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге. Ранее на официальном портале Забайкальского края была опубликована информация о том, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему". Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства региона.
https://ria.ru/20231102/chinovniki-1906987828.html
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происшествия, екатеринбург, забайкальский край
Происшествия, Екатеринбург, Забайкальский край
Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали на десять суток

Экс-врио зампреда правительства Забайкалья арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери в зале суда
Наручники на двери в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве на 10 суток – до 23 декабря, сообщает пресс-служба суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубровина Игоря Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере" – прим. ред.), сроком на 10 суток, то есть по 23 декабря", – говорится в сообщении.
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В пятницу руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил агентству, что врио зампреда правительства Забайкальского края задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, он самолетом доставлен в Екатеринбург, по месту его жительства и работы были проведены обыски.
Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. Чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге.
Ранее на официальном портале Забайкальского края была опубликована информация о том, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".
Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства региона.
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