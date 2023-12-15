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Врио зампреда правительства Забайкальского края заподозрили в хищении

Врио зампреда правительства Забайкальского края заподозрили в хищении - РИА Новости, 15.12.2023

Врио зампреда правительства Забайкальского края заподозрили в хищении

Врио зампреда правительства Забайкальского края задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, чиновник доставлен в Екатеринбург, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:53

2023-12-15T21:53

2023-12-15T21:53

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забайкальский край

россия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Врио зампреда правительства Забайкальского края задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере, чиновник доставлен в Екатеринбург, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Следователями главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях. По месту его жительства и работы проведены обыски. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, чиновник врио заместителя председателя правительства Забайкальского края подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге. Ранее на официальном портале Забайкальского края была опубликована информация о том, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему". Дубровин с 2017 по 2019 год занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял Управление капитального строительства региона.

https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html

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происшествия, забайкальский край, россия, екатеринбург