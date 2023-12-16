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"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 16.12.2023 (обновлено: 15:30 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/alkogolik-1916152776.html
"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале
"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале - РИА Новости, 16.12.2023
"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале
Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T07:15
2023-12-16T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
центральное разведывательное управление (цру)
пентагон
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Американцы, которые дают советы по поводу этой войны (конфликта на Украине. — Прим. ред.), это как если бы 70-летний инструктор из вашей местной автошколы обучал гонщиков &quot;Формулы-1&quot; вождению гоночной машины. У них нет квалификации&quot;, — сказал он.Джонсон обратил внимание, что американские генералы не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны. По его словам, ни один военачальник американской армии не имеет опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.Бывший разведчик сравнил отношение Вашингтона к конфликту на Украине с поведением алкоголика.&quot;Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком, &lt;...&gt; вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. &lt;...&gt; Мы (американцы. — Прим. ред.) в отказе. &lt;...&gt; Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев&quot;, — считает Джонсон.О том, что США направят генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину для разработки новой военной стратегии, написала в начале недели газета The New York Times. Как заявил по этому поводу депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на фронте, даже если украинскими войсками начнет лично командовать американский генерал.
https://ria.ru/20231216/kiev-1916144041.html
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в мире, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Пентагон
"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале

Джонсон: ни один американский генерал не поможет Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Американцы, которые дают советы по поводу этой войны (конфликта на Украине. — Прим. ред.), это как если бы 70-летний инструктор из вашей местной автошколы обучал гонщиков "Формулы-1" вождению гоночной машины. У них нет квалификации", — сказал он.

Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Джонсон обратил внимание, что американские генералы не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны. По его словам, ни один военачальник американской армии не имеет опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.
Бывший разведчик сравнил отношение Вашингтона к конфликту на Украине с поведением алкоголика.
«

"Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком, <...> вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. <...> Мы (американцы. — Прим. ред.) в отказе. <...> Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев", — считает Джонсон.

О том, что США направят генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину для разработки новой военной стратегии, написала в начале недели газета The New York Times. Как заявил по этому поводу депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на фронте, даже если украинскими войсками начнет лично командовать американский генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пентагон
 
 
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