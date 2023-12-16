"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале
Джонсон: ни один американский генерал не поможет Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Американцы, которые дают советы по поводу этой войны (конфликта на Украине. — Прим. ред.), это как если бы 70-летний инструктор из вашей местной автошколы обучал гонщиков "Формулы-1" вождению гоночной машины. У них нет квалификации", — сказал он.
Джонсон обратил внимание, что американские генералы не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны. По его словам, ни один военачальник американской армии не имеет опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.
Бывший разведчик сравнил отношение Вашингтона к конфликту на Украине с поведением алкоголика.
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"Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком, <...> вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. <...> Мы (американцы. — Прим. ред.) в отказе. <...> Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев", — считает Джонсон.
О том, что США направят генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину для разработки новой военной стратегии, написала в начале недели газета The New York Times. Как заявил по этому поводу депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на фронте, даже если украинскими войсками начнет лично командовать американский генерал.