https://ria.ru/20231216/alkogolik-1916152776.html

"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале

"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале - РИА Новости, 16.12.2023

"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале

Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T07:15

2023-12-16T07:15

2023-12-16T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Американцы, которые дают советы по поводу этой войны (конфликта на Украине. — Прим. ред.), это как если бы 70-летний инструктор из вашей местной автошколы обучал гонщиков "Формулы-1" вождению гоночной машины. У них нет квалификации", — сказал он.Джонсон обратил внимание, что американские генералы не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны. По его словам, ни один военачальник американской армии не имеет опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.Бывший разведчик сравнил отношение Вашингтона к конфликту на Украине с поведением алкоголика."Если вы когда-либо имели дело с алкоголиком, <...> вы знаете, что должны дать ему опуститься на самое дно, он должен сам понять, что нуждается в помощи. <...> Мы (американцы. — Прим. ред.) в отказе. <...> Вот из чего проистекает решение отправить Агуто в Киев", — считает Джонсон.О том, что США направят генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину для разработки новой военной стратегии, написала в начале недели газета The New York Times. Как заявил по этому поводу депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, никакая западная стратегия не сможет изменить и переломить ситуацию на фронте, даже если украинскими войсками начнет лично командовать американский генерал.

https://ria.ru/20231216/kiev-1916144041.html

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в мире, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), пентагон