https://ria.ru/20231215/zyuganov-1916128402.html
Госдума последние годы работает достаточно консолидировано, заявил Зюганов
Госдума последние годы работает достаточно консолидировано, заявил Зюганов - РИА Новости, 15.12.2023
Госдума последние годы работает достаточно консолидировано, заявил Зюганов
Госдума последнюю пару лет работает достаточно консолидировано, сказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:34
2023-12-15T22:34
2023-12-15T22:34
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума последнюю пару лет работает достаточно консолидировано, сказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций. "Государственная Дума за последние пару лет работает достаточно консолидировано, приняты очень важные решения", - сказал он.
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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума последние годы работает достаточно консолидировано, заявил Зюганов
Зюганов: ГД последние годы работает консолидировано, приняты важные решения