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"Символ праздника". Кто стал заложником жестоких развлечений - РИА Новости, 15.12.2023
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08:00 15.12.2023 (обновлено: 08:05 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/zhivotnye-1915881209.html
"Символ праздника". Кто стал заложником жестоких развлечений
"Символ праздника". Кто стал заложником жестоких развлечений - РИА Новости, 15.12.2023
"Символ праздника". Кто стал заложником жестоких развлечений
Приглашать на вечеринки не только аниматоров, но и экзотических животных — новый тренд у россиян. Привести могут кого угодно — от утят до ящериц. Однако на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:00
2023-12-15T08:05
общество
животные
домашние животные
змеи
праздники
новый год
день рождения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838284581_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_ea880538332df126ae6903ca8e873812.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Приглашать на вечеринки не только аниматоров, но и экзотических животных — новый тренд у россиян. Привести могут кого угодно — от утят до ящериц. Однако на фотографии не попадает главное: то, в каких условиях содержат "звезд" праздника. Что стоит за этим рынком — разбиралось РИА Новости."Кажется, нащупали"В феврале известного блогера Оксану Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными. Она транслировала празднование дня рождения младшего сына. Пригласили аниматоров, проводили конкурсы с участием мадагаскарских тараканов, сурикатов и минипигов. Одно из развлечений повергло подписчиков в шок: дети и взрослые, громко визжа, помещали руки в закрытый ящик и пытались угадать содержимое. Внутри были звери."Что за средневековье", "Представьте, какой стресс у животных! Они в замкнутом пространстве, а с ними играют дети", "Обычно мелкие животные очень стрессуют" — возмущались подписчики.Обладательницу многомиллионной аудитории такая реакция не остановила. На канале, где разместили видео, просто закрыли комментарии. Позже конкурсы с участием животных звездные родители организовывали еще два раза. В ящиках побывали голубь, крокодил, змеи, экзотический аксолотль.Развлечение не новое. На YouTube немало шоу, где таким образом пытаются "угадать" спрятанное в коробке живое существо. Самые популярные ролики собирают по несколько миллионов просмотров. Но если эмоции участников понятны, то законность такого контента осталась без должного внимания. Равно как и ощущения животных — на кадрах видно, как они мечутся в коробке."Не доживают до взрослого возраста"Организаторов подобных мероприятий — множество. Развлечение под названием "треш-коробка" предлагают и в агентствах, и в частном порядке.На одном из сайтов указаны тарифы: "стандарт" или VIP. В списке больше 13 животных, среди которых — агама, питон, шиншилла, кролик, крыса. Есть даже петух. В расширенном предложении в коробку предлагают поместить нутрий, кроликов-гигантов, обезьян. Стоимость — от 25 000 рублей за 45 минут, а за доплату на шоу приглашают ведущего для взрослой публики.В Сети аниматоры предлагают провести "треш-шоу с животными" за 22 000 рублей. Программа длится 40 минут, зверей — 11. "Мы очень любим наших зверушек и переживаем за них. Все животные цирковые, ручные, не кусаются", — уверяет одна из устроительниц. По ее словам, приобретает она их в "специальных магазинах", а после сама дрессирует.Зоозащитник общественной организации "Голоса за животных" Оксана Данилова поясняет, что в таком бизнесе живность — не более чем расходный материал."Мелкие зверьки, которых чаще остальных используют для конкурсов, очень пугливы. Для них контакт с посторонним человеком, незнакомая обстановка, шум и яркий свет — сильный стресс. Мероприятия, особенно в предпраздничный период, поставлены на поток, и животные по несколько часов ежедневно находятся под пристальным вниманием людей", — объясняет волонтер.Из-за этого, например, утята, которых часто привозят на детские праздники, не доживают до взрослого возраста. Кроме того, животных не лечат — "от слабых быстро избавляются и заводят новых".Не у всех организаторов праздников есть личный питомник. Поэтому в Сети много предложений по аренде животных. Причем для разных целей, не только ради фото."Дракон в аренду"Используют зверей и для личного пиара. В конце 2022-го депутат Алексей Зверев "оригинально" поздравил волгоградцев с Новым годом. В видеообращении появился с символом наступающего года — кроликом, которого крепко держал за шкирку. Животное выглядело испуганным и за весь ролик ни разу не пошевелилось. Это вызвало негативную реакцию как у горожан, так и у коллег.Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал неправильным поступок депутата, хотя и не увидел в этом нарушение закона о жестоком обращении с животными. Тем не менее член ГД призвал россиян отказаться от такой практики.Правда, спустя год желающих сделать красивые новогодние снимки меньше не стало."Кролики, ежик, дракон в аренду", — говорится в одном из объявлений. Его автор, которая не пожелала представляться, рассказала РИА Новости, что сдает животных круглый год. Сейчас особой популярностью пользуются рептилии, ставшие символом 2024-го. Для фотосессий выдает дополнительный реквизит — шарф, шапку и крылья для схожести с драконом. На вопрос, откуда животные, отвечает так: "Это мои домашние питомцы". Предоставить какие-либо ветеринарные или подтверждающие легальность покупки документы она отказалась.Справки на животных не хотят показывать и другие организаторы фотосессий. Либо уверяют, что на некоторые виды бумаги не нужны. "У крысы и кролика есть паспорта. А остальных не вакцинируют, и документы на них не делают", — уверяет одна из фотографов.В действительности же все животные, используемые в культурно-зрелищных целях, должны иметь документы — это закреплено законодательно. В требованиях прописано: на каждого необходимо оформить ветеринарные сопроводительные бумаги, а на мероприятия предоставляются только клинически здоровые особи со справками, подтверждающими проведение профилактической вакцинации и обработок.По данным зоозащитников, чаще всего это требование игнорируют владельцы рептилий — продают их "вчерную".По словам Ксении Адмур, адвоката Фонда помощи животным "Возьми счастье в дом", привлечь таких владельцев к ответственности непросто. Это делается в двух случаях: если они нарушали требования по содержанию и использованию либо если питомцы погибли или получили травму."Погибают от безразличия"Пока одни делают бизнес, другие спасают покалеченных животных от недобросовестных хозяев.В семье Дарьи Барыкиной живут два хорька — Санька и Снежа. Первого они с мужем купили через сервис объявлений. Уже после покупки выяснилось, что зверек болен. "Люди, продававшие Саню, — не профессиональные заводчики, они ничего не знали о потребностях хорьков и хотели на этом подзаработать. Снежа появилась у нас позже, но мы были ее четвертыми владельцами за год", — рассказывает она.По словам девушки, хорьки — сложные в уходе и содержании. Именно поэтому от них часто избавляются, перепродают или отдают бесплатно. Так они попадают в руки нерадивых бизнесменов и погибают из-за безразличия."Я часто вижу, как животные днями находятся на съемках. Когда-то я сама пыталась организовать фотосессию с моими хорьками, но отказалась от этой идеи, потому что не хотела, чтобы они больше часа находились в этой атмосфере. Но за час провести хорошую работу сложно, а для любого животного выход из привычных условий — тяжелый процесс физически и морально. Люди неосознанно могут причинить вред животному, а оно в ответ — испугаться, укусить. Это, безусловно, негативно влияет на психическое и физическое здоровье питомца", — считает Барыкина.Наталья Маркелова разводит морских свинок более десяти лет. По ее словам, любое вторжение в экосистему этих грызунов губительно сказывается на здоровье."Это не те животные, которых можно тискать, не выпуская из рук. Любое изменение — большой стресс, который приводит к заболеваниям сердца, дыхания, почек", — объясняет она.В России уже несколько лет действуют нормы, защищающие животных, которых используют "в культурно-зрелищных целях" и для "физического контакта с людьми". Впрочем, судя по стремительному росту объявлений перед новогодними праздниками, организаторов бизнеса это не останавливает.
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
https://ria.ru/20230816/enot-1890397324.html
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общество, животные, домашние животные, змеи, праздники, новый год, день рождения
Общество, Животные, домашние животные, змеи, праздники, Новый год, день рождения
"Символ праздника". Кто стал заложником жестоких развлечений

В Сети растет число предложений устроить треш-шоу с животными

© Фото : Unsplash/Thandy YungМаленький ребенок идет к наряженной елке
Маленький ребенок идет к наряженной елке - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Unsplash/Thandy Yung
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Приглашать на вечеринки не только аниматоров, но и экзотических животных — новый тренд у россиян. Привести могут кого угодно — от утят до ящериц. Однако на фотографии не попадает главное: то, в каких условиях содержат "звезд" праздника. Что стоит за этим рынком — разбиралось РИА Новости.

"Кажется, нащупали"

В феврале известного блогера Оксану Самойлову обвинили в жестоком обращении с животными. Она транслировала празднование дня рождения младшего сына. Пригласили аниматоров, проводили конкурсы с участием мадагаскарских тараканов, сурикатов и минипигов. Одно из развлечений повергло подписчиков в шок: дети и взрослые, громко визжа, помещали руки в закрытый ящик и пытались угадать содержимое. Внутри были звери.
"Что за средневековье", "Представьте, какой стресс у животных! Они в замкнутом пространстве, а с ними играют дети", "Обычно мелкие животные очень стрессуют" — возмущались подписчики.
© Скриншот с YouTube-канала КЛИККЛАККадр из шоу на YouTube
Кадр из шоу на YouTube
© Скриншот с YouTube-канала КЛИККЛАК
Кадр из шоу на YouTube
Обладательницу многомиллионной аудитории такая реакция не остановила. На канале, где разместили видео, просто закрыли комментарии. Позже конкурсы с участием животных звездные родители организовывали еще два раза. В ящиках побывали голубь, крокодил, змеи, экзотический аксолотль.
Развлечение не новое. На YouTube немало шоу, где таким образом пытаются "угадать" спрятанное в коробке живое существо. Самые популярные ролики собирают по несколько миллионов просмотров. Но если эмоции участников понятны, то законность такого контента осталась без должного внимания. Равно как и ощущения животных — на кадрах видно, как они мечутся в коробке.

"Не доживают до взрослого возраста"

Организаторов подобных мероприятий — множество. Развлечение под названием "треш-коробка" предлагают и в агентствах, и в частном порядке.
На одном из сайтов указаны тарифы: "стандарт" или VIP. В списке больше 13 животных, среди которых — агама, питон, шиншилла, кролик, крыса. Есть даже петух. В расширенном предложении в коробку предлагают поместить нутрий, кроликов-гигантов, обезьян. Стоимость — от 25 000 рублей за 45 минут, а за доплату на шоу приглашают ведущего для взрослой публики.
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗмея в руках у аниматора
Змея в руках у аниматора - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Змея в руках у аниматора
В Сети аниматоры предлагают провести "треш-шоу с животными" за 22 000 рублей. Программа длится 40 минут, зверей — 11. "Мы очень любим наших зверушек и переживаем за них. Все животные цирковые, ручные, не кусаются", — уверяет одна из устроительниц. По ее словам, приобретает она их в "специальных магазинах", а после сама дрессирует.
Зоозащитник общественной организации "Голоса за животных" Оксана Данилова поясняет, что в таком бизнесе живность — не более чем расходный материал.
© РИА Новости / Владимир АстапковичМолодой человек держит голубя
Молодой человек держит голубя - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Молодой человек держит голубя
"Мелкие зверьки, которых чаще остальных используют для конкурсов, очень пугливы. Для них контакт с посторонним человеком, незнакомая обстановка, шум и яркий свет — сильный стресс. Мероприятия, особенно в предпраздничный период, поставлены на поток, и животные по несколько часов ежедневно находятся под пристальным вниманием людей", — объясняет волонтер.
Из-за этого, например, утята, которых часто привозят на детские праздники, не доживают до взрослого возраста. Кроме того, животных не лечат — "от слабых быстро избавляются и заводят новых".
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Поймать их сложно". Кто устраивает "пытки на заказ"
16 октября, 08:00
Не у всех организаторов праздников есть личный питомник. Поэтому в Сети много предложений по аренде животных. Причем для разных целей, не только ради фото.

"Дракон в аренду"

Используют зверей и для личного пиара. В конце 2022-го депутат Алексей Зверев "оригинально" поздравил волгоградцев с Новым годом. В видеообращении появился с символом наступающего года — кроликом, которого крепко держал за шкирку. Животное выглядело испуганным и за весь ролик ни разу не пошевелилось. Это вызвало негативную реакцию как у горожан, так и у коллег.
Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал неправильным поступок депутата, хотя и не увидел в этом нарушение закона о жестоком обращении с животными. Тем не менее член ГД призвал россиян отказаться от такой практики.
Правда, спустя год желающих сделать красивые новогодние снимки меньше не стало.
© РИА НовостиПредложение о фотосессии с драконом
Предложение о фотосессии с драконом - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости
Предложение о фотосессии с драконом
"Кролики, ежик, дракон в аренду", — говорится в одном из объявлений. Его автор, которая не пожелала представляться, рассказала РИА Новости, что сдает животных круглый год. Сейчас особой популярностью пользуются рептилии, ставшие символом 2024-го. Для фотосессий выдает дополнительный реквизит — шарф, шапку и крылья для схожести с драконом. На вопрос, откуда животные, отвечает так: "Это мои домашние питомцы". Предоставить какие-либо ветеринарные или подтверждающие легальность покупки документы она отказалась.
Справки на животных не хотят показывать и другие организаторы фотосессий. Либо уверяют, что на некоторые виды бумаги не нужны. "У крысы и кролика есть паспорта. А остальных не вакцинируют, и документы на них не делают", — уверяет одна из фотографов.
© РИА Новости / Наталья ГоршковаМаленький кролик
Маленький кролик - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Маленький кролик
В действительности же все животные, используемые в культурно-зрелищных целях, должны иметь документы — это закреплено законодательно. В требованиях прописано: на каждого необходимо оформить ветеринарные сопроводительные бумаги, а на мероприятия предоставляются только клинически здоровые особи со справками, подтверждающими проведение профилактической вакцинации и обработок.
По данным зоозащитников, чаще всего это требование игнорируют владельцы рептилий — продают их "вчерную".
Енот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге
16 августа, 14:07
По словам Ксении Адмур, адвоката Фонда помощи животным "Возьми счастье в дом", привлечь таких владельцев к ответственности непросто. Это делается в двух случаях: если они нарушали требования по содержанию и использованию либо если питомцы погибли или получили травму.

"Погибают от безразличия"

Пока одни делают бизнес, другие спасают покалеченных животных от недобросовестных хозяев.
В семье Дарьи Барыкиной живут два хорька — Санька и Снежа. Первого они с мужем купили через сервис объявлений. Уже после покупки выяснилось, что зверек болен. "Люди, продававшие Саню, — не профессиональные заводчики, они ничего не знали о потребностях хорьков и хотели на этом подзаработать. Снежа появилась у нас позже, но мы были ее четвертыми владельцами за год", — рассказывает она.
© РИА Новости / Елизавета АзароваХорек
Хорек - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Елизавета Азарова
Хорек
По словам девушки, хорьки — сложные в уходе и содержании. Именно поэтому от них часто избавляются, перепродают или отдают бесплатно. Так они попадают в руки нерадивых бизнесменов и погибают из-за безразличия.
"Я часто вижу, как животные днями находятся на съемках. Когда-то я сама пыталась организовать фотосессию с моими хорьками, но отказалась от этой идеи, потому что не хотела, чтобы они больше часа находились в этой атмосфере. Но за час провести хорошую работу сложно, а для любого животного выход из привычных условий — тяжелый процесс физически и морально. Люди неосознанно могут причинить вред животному, а оно в ответ — испугаться, укусить. Это, безусловно, негативно влияет на психическое и физическое здоровье питомца", — считает Барыкина.
Наталья Маркелова разводит морских свинок более десяти лет. По ее словам, любое вторжение в экосистему этих грызунов губительно сказывается на здоровье.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМорская свинка
Виварий ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Морская свинка
"Это не те животные, которых можно тискать, не выпуская из рук. Любое изменение — большой стресс, который приводит к заболеваниям сердца, дыхания, почек", — объясняет она.
В России уже несколько лет действуют нормы, защищающие животных, которых используют "в культурно-зрелищных целях" и для "физического контакта с людьми". Впрочем, судя по стремительному росту объявлений перед новогодними праздниками, организаторов бизнеса это не останавливает.
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