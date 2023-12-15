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Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России - РИА Новости, 15.12.2023
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15:38 15.12.2023 (обновлено: 15:52 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/zhd-1916051924.html
Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России
Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России - РИА Новости, 15.12.2023
Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России
Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона железной дороги, надо быть очень внимательными, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:38
2023-12-15T15:52
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона железной дороги, надо быть очень внимательными, заявил президент России Владимир Путин."Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет: противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона (железной дороги). Надо быть очень внимательными", - сказал Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.По его словам, это прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии. "Но я обращаюсь и ко всем, кто там работает, нужно проявлять должную бдительность , имею в виду в тех условиях, в которых мы живем", - добавил президент.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России

Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов ж/д инфраструктуры РФ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона железной дороги, надо быть очень внимательными, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет: противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона (железной дороги). Надо быть очень внимательными", - сказал Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.
По его словам, это прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии. "Но я обращаюсь и ко всем, кто там работает, нужно проявлять должную бдительность , имею в виду в тех условиях, в которых мы живем", - добавил президент.
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