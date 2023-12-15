https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915938360.html
СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его визит отменили за сутки до мероприятия, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:46
2023-12-15T04:46
2023-12-15T05:29
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его визит отменили за сутки до мероприятия, пишет европейское издание Politico.Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит ЕС из-за того, что его присутствие вызовет враждебность премьера Венгрии Виктора Орбана."В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным", — говорится в публикации.В итоге Зеленский обратился к европейским лидерам по видеосвязи, во время которой он призвал их к решительности и заявил, что этот саммит "войдет в историю".Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что по итогу первого дня саммита было принято решение начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Также совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915923530.html
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В мире, Брюссель, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Politico, Европейский совет
СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС
Politico сообщило об отмене визита Зеленского на саммит ЕС за сутки до встречи