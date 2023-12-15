https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915938360.html

СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС

СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: Зеленского в последний момент не пустили на саммит ЕС

Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его визит отменили за сутки до мероприятия, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:46

2023-12-15T04:46

2023-12-15T05:29

в мире

брюссель

украина

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

шарль мишель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел лично посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе, но его визит отменили за сутки до мероприятия, пишет европейское издание Politico.Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит ЕС из-за того, что его присутствие вызовет враждебность премьера Венгрии Виктора Орбана."В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным", — говорится в публикации.В итоге Зеленский обратился к европейским лидерам по видеосвязи, во время которой он призвал их к решительности и заявил, что этот саммит "войдет в историю".Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что по итогу первого дня саммита было принято решение начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Также совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915923530.html

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915909508.html

брюссель

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, politico, европейский совет