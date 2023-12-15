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Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов - РИА Новости, 15.12.2023
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14:36 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/zarplata-1916029244.html
Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов
Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов - РИА Новости, 15.12.2023
Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов, что является хорошим знаком как для государства, так и для... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:36
2023-12-15T14:36
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов, что является хорошим знаком как для государства, так и для IT-бизнеса. "Мы видим не падение окладов, а замедление темпов роста зарплат. Конечно, это является хорошим знаком для нас, потому что они не растут просто такими темпами. И наверное и для IT-бизнеса, акционеров это тоже хороший знак. Наверное, чуть хуже для самих разработчиков, которые хотели бы, чтобы зарплаты росли за три года в два раза", - сказал он. Высокие темпы роста зарплат, объясняет министр, говорят о "супер разогретости" рынка. "Мы считаем, что временное замедление темпов в наблюдаемом времени в целом свидетельствует о том, что рынок выходит из стадии перегрева и чуть-чуть охлаждается", - сказал Шадаев. Министр отметил, что эта тенденция может быть также связана с тем, что на рынок пришло много junior-специалистов - у них зарплаты очень низкие, и это влияет на среднюю зарплату по IT-рынку. В ноябре Шадаев заявил, что Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза. По его словам, в этом году был план зачислить 140 тысяч старшеклассников для обучения современным языкам программирования, а заявок поступило почти 400 тысяч.
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максут шадаев, россия
Максут Шадаев, Россия
Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов

Шадаев: замедление темпов роста зарплат IT-специалистов является хорошим знаком

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о замедлении темпов роста зарплат IT-специалистов, что является хорошим знаком как для государства, так и для IT-бизнеса.
"Мы видим не падение окладов, а замедление темпов роста зарплат. Конечно, это является хорошим знаком для нас, потому что они не растут просто такими темпами. И наверное и для IT-бизнеса, акционеров это тоже хороший знак. Наверное, чуть хуже для самих разработчиков, которые хотели бы, чтобы зарплаты росли за три года в два раза", - сказал он.
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Высокие темпы роста зарплат, объясняет министр, говорят о "супер разогретости" рынка. "Мы считаем, что временное замедление темпов в наблюдаемом времени в целом свидетельствует о том, что рынок выходит из стадии перегрева и чуть-чуть охлаждается", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что эта тенденция может быть также связана с тем, что на рынок пришло много junior-специалистов - у них зарплаты очень низкие, и это влияет на среднюю зарплату по IT-рынку.
В ноябре Шадаев заявил, что Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза. По его словам, в этом году был план зачислить 140 тысяч старшеклассников для обучения современным языкам программирования, а заявок поступило почти 400 тысяч.
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