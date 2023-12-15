Финно-угры обсудят в Югре сохранение и развитие самобытных культур
Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сохранение и развитие самобытных культур стало главной темой Международного проектного семинара "Финно-угорский вектор к креативной экономике", который проходит в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд гражданских инициатив Югры.
"В Ханты-Мансийске стартовал III Международный проектный семинар "Финно-угорский вектор к креативной экономике", участниками которого стали представители молодежи финно-угорских народов, общественных и НКО коренных малочисленных народов Севера, международного сообщества. Акцент в этом году организаторы сделали на возможностях развития стартап-движения в научно-образовательном пространстве среди молодежи в поддержку сохранения и развития самобытных культур, языков, традиций и обычаев финно-угорских народов", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия участники обсудят лучшие практики по вовлечению молодежи в проектную деятельность этнических общностей, а также по взаимодействию поколений в этнокультурных проектах финно-угорских стран. Отдельный блок программы международного семинара будет посвящен молодежному сотрудничеству как элементу народной дипломатии.
Помимо этого, участники познакомятся с опытом развития креативных индустрий в Юре на конкретных примерах, изучат социальное проектирование и типичные ошибки при подаче заявки на грантовый конкурс, а также получат навыки в краудфандинге и стартап-проектировании.
"Очень важен вклад, который делает научное сообщество, университеты в развитие потенциала молодежи из числа коренных народов. Сейчас развитие креативных индустрий является одним из приоритетов для коренных народов. Такие заявления звучат, в частности, и на международных экономических форумах. Через развитие креативной экономики мы хотим сохранить традиционные промыслы, культуру, родные языки народов", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя экспертного механизма по правам коренных народов ООН, исполнительного директора межрегиональной общественной организации "КМНССоюз" Антонины Горбуновой.