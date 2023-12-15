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В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России - РИА Новости, 15.12.2023
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15:41 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/youtube-1916052681.html
В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России
В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России - РИА Новости, 15.12.2023
В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России
Процесс замещения видеосервиса YouTube в РФ будет продолжаться и в следующем году, готовится еще один сильный претендент на звание национального видеохостинга,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:41
2023-12-15T15:41
россия
антон горелкин
youtube
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Процесс замещения видеосервиса YouTube в РФ будет продолжаться и в следующем году, готовится еще один сильный претендент на звание национального видеохостинга, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале."Уверен, что процесс замещения YouTube будет продолжаться и в следующем году, а бороться за аудиторию предстоит не только VK с Rutube. Кроме недавно появившегося и подающего большие надежды Nuum, к релизу готовится еще один сильный претендент на звание национального видеохостинга, его закрытое тестирование начнется уже в январе", - написал Горелкин.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев опровергал информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису.
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россия, антон горелкин, youtube, технологии
Россия, Антон Горелкин, YouTube, Технологии
В Госдуме рассказали о процессе замещения YouTube в России

Горелкин: процесс замещения YouTube продолжится в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Процесс замещения видеосервиса YouTube в РФ будет продолжаться и в следующем году, готовится еще один сильный претендент на звание национального видеохостинга, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
"Уверен, что процесс замещения YouTube будет продолжаться и в следующем году, а бороться за аудиторию предстоит не только VK с Rutube. Кроме недавно появившегося и подающего большие надежды Nuum, к релизу готовится еще один сильный претендент на звание национального видеохостинга, его закрытое тестирование начнется уже в январе", - написал Горелкин.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев опровергал информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что прежде чем думать о блокировке YouTube, в России нужно создать адекватную и полноценную замену этому сервису.
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