https://ria.ru/20231215/yandeks-1915942997.html

Антимонопольный орган Казахстана привлек к ответственности "Яндекс Такси"

Антимонопольный орган Казахстана привлек к ответственности "Яндекс Такси" - РИА Новости, 15.12.2023

Антимонопольный орган Казахстана привлек к ответственности "Яндекс Такси"

Казахстанское Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) привлекло к административной ответственности "Яндекс Такси" по итогам антимонопольного... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:59

2023-12-15T06:59

2023-12-15T07:01

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АЛМА-АТА, 15 дек - РИА Новости. Казахстанское Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) привлекло к административной ответственности "Яндекс Такси" по итогам антимонопольного расследования, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс Такси". По его итогам компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. Также в рамках расследования "Яндекс Такси" привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу", - говорится в сообщении. Указывается, что АЗРК согласовало с "Яндекс Такси" комплекс мер, предусматривающих отмену взыскания комиссии "Яндекса", если заказ двукратно превышает базовую стоимость поездки; введение дополнительной бонусной программы для водителей; улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа; введение обновленного тарифа "Вместе", который даст возможность заказать такси по более низкой цене даже в самый пиковый спрос; введение тарифа "Детский", который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера. Также "агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни. Выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал", отметили в АЗРК. Кроме того, агентство инициировало поправки в законодательство, которые позволят водителям работать напрямую с "Яндексом" без таксопарков. На данный момент комиссия таксопарков составляет 4-8%, уточнили в АЗРК.

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