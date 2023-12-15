https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html

Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году

Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023

Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году

Свыше 600 спортивных мероприятий вошли в единый план Якутии на 2024 год, главным событием станут VIII международные спортивные игры "Дети Азии", сообщает... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:53

2023-12-15T16:53

2023-12-15T16:53

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Свыше 600 спортивных мероприятий вошли в единый план Якутии на 2024 год, главным событием станут VIII международные спортивные игры "Дети Азии", сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Отмечается, что председатель парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Афанасий Владимиров и председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгий Балакшин приняли участие на расширенном заседаниив рамках съезда работников физической культуры и спорта республики. "В Единый план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на предстоящий 2024 год включены 608 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по всей республике. А в 2023 году проведено 555 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Главным событием 2024 года станут VIII летние Международные спортивные игры "Дети Азии". Количество ожидаемых участников порядка 3 тысяч человек, из них - более 1,3 тысяч участников из зарубежных стран. Будут задействованы 1900 волонтеров по 20 направлениям. Спортивные результаты будет оценивать судейская бригада в составе 770 судей, в том числе 460 иногородних судей", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального парламента, в республике развиваются 102 вида спорта, функционируют 65 аккредитованных спортивных федераций. "За последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект, открылось 32 крупных спортивных объекта. Для продвижения мас-рестлинга на международном уровне создан всемирный центр мас-рестлинга. Во всех 36 муниципальных образованиях и городских округах созданы 42 центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Всего с 2015 по 2023 год получено более 20,9 тысяч знаков отличия комплекса ГТО", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Международные спортивные игры "Дети Азии" возвращаются на свою историческую родину и состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. В Играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.

https://ria.ru/20231213/yakutiya-1915590646.html

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якутск

республика саха (якутия)

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якутск, республика саха (якутия)