Рейтинг@Mail.ru
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:53 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году
Свыше 600 спортивных мероприятий вошли в единый план Якутии на 2024 год, главным событием станут VIII международные спортивные игры "Дети Азии", сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:53
2023-12-15T16:53
республика саха (якутия)
якутск
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Свыше 600 спортивных мероприятий вошли в единый план Якутии на 2024 год, главным событием станут VIII международные спортивные игры "Дети Азии", сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Отмечается, что председатель парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Афанасий Владимиров и председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгий Балакшин приняли участие на расширенном заседаниив рамках съезда работников физической культуры и спорта республики. "В Единый план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на предстоящий 2024 год включены 608 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по всей республике. А в 2023 году проведено 555 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Главным событием 2024 года станут VIII летние Международные спортивные игры "Дети Азии". Количество ожидаемых участников порядка 3 тысяч человек, из них - более 1,3 тысяч участников из зарубежных стран. Будут задействованы 1900 волонтеров по 20 направлениям. Спортивные результаты будет оценивать судейская бригада в составе 770 судей, в том числе 460 иногородних судей", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального парламента, в республике развиваются 102 вида спорта, функционируют 65 аккредитованных спортивных федераций. "За последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект, открылось 32 крупных спортивных объекта. Для продвижения мас-рестлинга на международном уровне создан всемирный центр мас-рестлинга. Во всех 36 муниципальных образованиях и городских округах созданы 42 центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Всего с 2015 по 2023 год получено более 20,9 тысяч знаков отличия комплекса ГТО", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Международные спортивные игры "Дети Азии" возвращаются на свою историческую родину и состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. В Играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.
https://ria.ru/20231213/yakutiya-1915590646.html
https://ria.ru/20231211/yakutiya-1914993754.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия)

Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Свыше 600 спортивных мероприятий вошли в единый план Якутии на 2024 год, главным событием станут VIII международные спортивные игры "Дети Азии", сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Отмечается, что председатель парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Афанасий Владимиров и председатель комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Георгий Балакшин приняли участие на расширенном заседаниив рамках съезда работников физической культуры и спорта республики.
Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр Дети Азии Якутск на священной горе Кисилях - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Якутия - лидер Дальнего Востока по экономическому развитию
13 декабря, 17:38
"В Единый план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на предстоящий 2024 год включены 608 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по всей республике. А в 2023 году проведено 555 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Главным событием 2024 года станут VIII летние Международные спортивные игры "Дети Азии". Количество ожидаемых участников порядка 3 тысяч человек, из них - более 1,3 тысяч участников из зарубежных стран. Будут задействованы 1900 волонтеров по 20 направлениям. Спортивные результаты будет оценивать судейская бригада в составе 770 судей, в том числе 460 иногородних судей", - рассказали в пресс-службе.
По информации регионального парламента, в республике развиваются 102 вида спорта, функционируют 65 аккредитованных спортивных федераций.
"За последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект, открылось 32 крупных спортивных объекта. Для продвижения мас-рестлинга на международном уровне создан всемирный центр мас-рестлинга. Во всех 36 муниципальных образованиях и городских округах созданы 42 центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Всего с 2015 по 2023 год получено более 20,9 тысяч знаков отличия комплекса ГТО", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в 2024 году Международные спортивные игры "Дети Азии" возвращаются на свою историческую родину и состоятся в Якутске с 25 июня по 7 июля. В Играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.
Парк отдыха благоустроили в Ытык-Кюеле Якутии
В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары"
11 декабря, 07:34
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала