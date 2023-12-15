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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
Взрывы прогремели в пятницу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:08
2023-12-15T18:08
2023-12-15T18:08
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в пятницу в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, украина, кировоградская область, днепропетровская область
В мире, Украина, Кировоградская область, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремели взрывы