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Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек - РИА Новости, 15.12.2023
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14:02 15.12.2023 (обновлено: 16:39 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vzryv-1916020801.html
Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек
Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек - РИА Новости, 15.12.2023
Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек
В Закарпатье депутат подорвал две гранаты в здании сельсовета, пострадали 26 человек, сообщило МВД Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:02
2023-12-15T16:39
в мире
закарпатская область
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Закарпатье депутат подорвал две гранаты в здании сельсовета, пострадали 26 человек, сообщило МВД Украины в Telegram-канале. "Пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", — говорится в заявлении.Как уточнила врио замначальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис, взрывные устройства привел в действие депутат Сергей Батрин. Инцидент произошел в 12:37 мск. Следователи квалифицировали происшествие как теракт, парламентарию грозит до десяти лет лишения свободы.По данным издания "Страна.ua", за несколько дней до подрыва Бартин опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он, в частности, заявил, что в бюджет на следующий год для директора коммунального предприятия заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) , но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет жители жалуются на проблемы с водой.В пятницу депутат взорвал гранаты во время сессии в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области. Как уточнили в МВД страны, на месте ЧП работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
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в мире, закарпатская область, мвд украины
В мире, Закарпатская область, МВД Украины
Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек

Депутат взорвал две гранаты в сельсовете на Украине, пострадали 26 человек

© Фото : Национальная полиция УкраиныМесто взрыва в здании Керецковского сельского совета в Закарпатье
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета в Закарпатье
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Закарпатье депутат подорвал две гранаты в здании сельсовета, пострадали 26 человек, сообщило МВД Украины в Telegram-канале.
"Пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", — говорится в заявлении.
Как уточнила врио замначальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис, взрывные устройства привел в действие депутат Сергей Батрин. Инцидент произошел в 12:37 мск. Следователи квалифицировали происшествие как теракт, парламентарию грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным издания "Страна.ua", за несколько дней до подрыва Бартин опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он, в частности, заявил, что в бюджет на следующий год для директора коммунального предприятия заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) , но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет жители жалуются на проблемы с водой.
В пятницу депутат взорвал гранаты во время сессии в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области. Как уточнили в МВД страны, на месте ЧП работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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21 августа, 15:47
 
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