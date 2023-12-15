Азиатские СМИ выделили ключевые ответы в выступлении Путина

НЬЮ-ДЕЛИ/ПЕКИН/ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вопросы о ситуации на Украине и в секторе Газа, отношения России с Китаем, предстоящие выборы президента в России и искусственный интеллект — такими, по мнению азиатских СМИ, были основные темы выступления президента РФ Владимира Путина в ходе подведения итогов года в четверг. Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты. КитайКитайские издания, в частности государственная газета Global Times отметила заявления Путина о том, что цели российской специальной военной операции на Украине не изменилась и что Москва способна "двигаться вперед", несмотря на санкции, изоляцию и разрушение отношений со стороны Запада. "Нынешние напряженные отношения между Россией и Западом действительно вызваны действиями США, которые не уважают статус России как крупной державы и не предоставляют России разумного пространства для реализации ее интересов в управлении порядком, сложившимся после холодной войны… США и Запад должны задуматься о своих действиях", - приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна. СМИ Китая также отметили, что президент России высоко оценивает тесные отношения с Пекином. В частности China Daily, упомянула слова Путина о том, что объем торговли России и Китая в этом году вырастет на 30%, до 220-230 миллиардов долларов и заявления российского президента о том, что мартовский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сыграл важную роль в активизации двусторонних отношений. Китайские журналисты также отметили решение президента России первому предоставить слово журналисту китайского агентства Синьхуа вместо репортера издания New York Times. ИндияВнимание пресс-конференции президента России уделили также индийские СМИ, о ней написали крупнейшие издания, такие как Times of India, Economic Times и другие. Большая часть изданий цитировали речь Путина о том "что мира на Украине не будет до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей", отметив при этом, что цели России в ходе операции на изменились. Издания цитируют заявления президента России о "неизменных целях денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины". Также индийские СМИ указали на то, что "Путин отверг необходимость мобилизации, подчеркнув продолжающиеся усилия по набору персонала". Как индийские, так и пакистанские издания отметили упоминание президентом ситуации между Израилем и ХАМАС, в частности, его слова о том, что "Газа является крупнейшим кладбищем детей в мире". СМИ также уделили внимание самому формату прямой линии, подчеркнув, что "до начала трансляции было подано около двух миллионов вопросов", при этом они касались как ситуации на Украине, так и внутренних российских вопросов. Южная КореяЮжнокорейские СМИ при освещении пресс-конференции Путина ссылались на западные медиа, большинство изданий сосредоточились на теме конфликта с Украиной и заявлениях Путина о конечной цели СВО, положении на фронте, отсутствии необходимости во второй волне мобилизации и предстоящих выборах президента в России. Ряд СМИ вынес в заголовки заявление Путина, что конфликт на Украине закончится, когда Россия "достигнет своей цели" по денацификации Украины, установлению "пророссийского режима" и военного нейтралитета Украины. Издания "Ачжу Кёнчжэ", "Хангук Ильбо" и агентства Рёнхап и News1 пишут, что президент РФ назвал поддержку Украины Западом "недостаточной" и предсказал, что "бесплатная" поддержка в итоге закончится. Издание также приводит слова Путина о том, что США являются "важной и необходимой страной" и РФ готова строить с ней отношения, но "империалистическая политика США" мешает этому. Газета Money Today добавляет, что, по словам президента РФ, юго-восток Украины исторически был территорией России и Украина сама отказалась от нормальных отношений с РФ. Путин также "резко критиковал" Запад, утверждая, что США и Европа подстрекали Украину к конфликту, тем самым "втягивая Россию в трагедию". "Соуль Кёнчжэ" и агентство Рёнхап процитировали слова Путина о том, что Россия и Украина "по сути один народ", и конфликт похож на "гражданскую войну", и изначально переворот на Украине был организован США, в то время как Европа "притворилась, что ничего не знает". Подчеркивается, что Путин принимал вопросы от граждан страны, журналистов, не только российских, но и иностранных, из "недружественных" государств. ЯпонияЯпонские издания и телеканалы также осветили пресс-конференцию Путина, отметив его заявления про Украину и российскую экономику. В частности, газета "Асахи" отметила, что Путин уделил внимание экономической стабильности и безопасности, "одну за другой называл цифры экономического и финансового роста". Выделив слова Путина о российской экономике под заголовком "Опора в стабильности?" газета отметила 3% экономического роста России, рекордно низкую безработицу, а также то, что "дефицита товаров, который вызывал опасения, не произошло, стабильны поступления от налогов, от экспорта нефти и газа". Агентство "Никкей" особо выделило слова Путина о том, что украинское контрнаступление "не имеет успеха", его заявления про военные достижения на востоке и юге Украины, и слова о том, что юг и восток Украины - это "исторически российская территория". Газета "Иомиури" отмечает заявления Путина о преимуществе российских войск почти по всей линии фронта, а также слова о том, что Украина ничего не производит и все завозит, но эти поставки когда-нибудь закончатся. Издание также обращает внимание на то, что Путин акцентировал внимание на устойчивости российской экономики и низкой безработице. Практически все издания обратили внимание на заявления Путина про искусственный интеллект и его общение с девочкой Ариной, которая спросила о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека. Также издания отметили слова Путина про рост сотрудничества с Китаем и распространение деятельности НАТО в Азию. ИндонезияИндонезийские СМИ, в частности Tribune News, пишут, что это первая пресс-конференция Путина с момента начала специальной военной операции на Украине и отмечают большое число вопросов со всей страны. Большое внимание издание уделило ответу Путина по поводу искусственного интеллекта и общению российского президента с его виртуальным "двойником". В частности, издания приводит заявления Путина о том, что "Россия должна сделать все возможное, чтобы стать одним из ведущих мировых лидеров в области ИИ". Издание также отметило позицию президента России по ситуации на Украине, отметив, что "конфликт между соседними странами продолжается и не похоже, что близок к завершению".
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вопрос Путину о том, что он сказал бы себе прежнему
Последний вопрос Путину был о том, что он сказал бы себе прежнему и от чего бы предостерег.
"Верной дорогой идете товарищи", - ответил президент по первому пункту. А предупредил бы себя глава государства от избыточной доверчивости "так называемым партнерам".
2023-12-15T15:30
true
PT1M27S
Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы
Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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НЬЮ-ДЕЛИ/ПЕКИН/ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вопросы о ситуации на Украине и в секторе Газа, отношения России с Китаем, предстоящие выборы президента в России и искусственный интеллект — такими, по мнению азиатских СМИ, были основные темы выступления президента РФ Владимира Путина в ходе подведения итогов года в четверг.
Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
Вчера, 08:00
Китай
Китайские издания, в частности государственная газета Global Times отметила заявления Путина о том, что цели российской специальной военной операции на Украине не изменилась и что Москва способна "двигаться вперед", несмотря на санкции, изоляцию и разрушение отношений со стороны Запада.
"Нынешние напряженные отношения между Россией и Западом действительно вызваны действиями США, которые не уважают статус России как крупной державы и не предоставляют России разумного пространства для реализации ее интересов в управлении порядком, сложившимся после холодной войны… США и Запад должны задуматься о своих действиях", - приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна.
СМИ Китая также отметили, что президент России высоко оценивает тесные отношения с Пекином. В частности China Daily, упомянула слова Путина о том, что объем торговли России и Китая в этом году вырастет на 30%, до 220-230 миллиардов долларов и заявления российского президента о том, что мартовский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сыграл важную роль в активизации двусторонних отношений.
Китайские журналисты также отметили решение президента России первому предоставить слово журналисту китайского агентства Синьхуа вместо репортера издания New York Times.
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
Индия
Внимание пресс-конференции президента России уделили также индийские СМИ, о ней написали крупнейшие издания, такие как Times of India, Economic Times и другие.
Большая часть изданий цитировали речь Путина о том "что мира на Украине не будет до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей", отметив при этом, что цели России в ходе операции на изменились. Издания цитируют заявления президента России о "неизменных целях денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины". Также индийские СМИ указали на то, что "Путин отверг необходимость мобилизации, подчеркнув продолжающиеся усилия по набору персонала".
Как индийские, так и пакистанские издания отметили упоминание президентом ситуации между Израилем и ХАМАС, в частности, его слова о том, что "Газа является крупнейшим кладбищем детей в мире".
СМИ также уделили внимание самому формату прямой линии, подчеркнув, что "до начала трансляции было подано около двух миллионов вопросов", при этом они касались как ситуации на Украине, так и внутренних российских вопросов.
Южнокорейские СМИ при освещении пресс-конференции Путина ссылались на западные медиа, большинство изданий сосредоточились на теме конфликта с Украиной и заявлениях Путина о конечной цели СВО, положении на фронте, отсутствии необходимости во второй волне мобилизации и предстоящих выборах президента в России.
Ряд СМИ вынес в заголовки заявление Путина, что конфликт на Украине закончится, когда Россия "достигнет своей цели" по денацификации Украины, установлению "пророссийского режима" и военного нейтралитета Украины. Издания "Ачжу Кёнчжэ", "Хангук Ильбо" и агентства Рёнхап и News1 пишут, что президент РФ назвал поддержку Украины Западом "недостаточной" и предсказал, что "бесплатная" поддержка в итоге закончится. Издание также приводит слова Путина о том, что США являются "важной и необходимой страной" и РФ готова строить с ней отношения, но "империалистическая политика США" мешает этому.
Газета Money Today добавляет, что, по словам президента РФ, юго-восток Украины исторически был территорией России и Украина сама отказалась от нормальных отношений с РФ. Путин также "резко критиковал" Запад, утверждая, что США и Европа подстрекали Украину к конфликту, тем самым "втягивая Россию в трагедию".
"Соуль Кёнчжэ" и агентство Рёнхап процитировали слова Путина о том, что Россия и Украина "по сути один народ", и конфликт похож на "гражданскую войну", и изначально переворот на Украине был организован США, в то время как Европа "притворилась, что ничего не знает".
Подчеркивается, что Путин принимал вопросы от граждан страны, журналистов, не только российских, но и иностранных, из "недружественных" государств.
Япония
Японские издания и телеканалы также осветили пресс-конференцию Путина, отметив его заявления про Украину и российскую экономику.
В частности, газета "Асахи" отметила, что Путин уделил внимание экономической стабильности и безопасности, "одну за другой называл цифры экономического и финансового роста". Выделив слова Путина о российской экономике под заголовком "Опора в стабильности?" газета отметила 3% экономического роста России, рекордно низкую безработицу, а также то, что "дефицита товаров, который вызывал опасения, не произошло, стабильны поступления от налогов, от экспорта нефти и газа".
Агентство "Никкей" особо выделило слова Путина о том, что украинское контрнаступление "не имеет успеха", его заявления про военные достижения на востоке и юге Украины, и слова о том, что юг и восток Украины - это "исторически российская территория".
Газета "Иомиури" отмечает заявления Путина о преимуществе российских войск почти по всей линии фронта, а также слова о том, что Украина ничего не производит и все завозит, но эти поставки когда-нибудь закончатся. Издание также обращает внимание на то, что Путин акцентировал внимание на устойчивости российской экономики и низкой безработице.
Практически все издания обратили внимание на заявления Путина про искусственный интеллект и его общение с девочкой Ариной, которая спросила о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека. Также издания отметили слова Путина про рост сотрудничества с Китаем и распространение деятельности НАТО в Азию.
Индонезия
Индонезийские СМИ, в частности Tribune News, пишут, что это первая пресс-конференция Путина с момента начала специальной военной операции на Украине и отмечают большое число вопросов со всей страны.
Большое внимание издание уделило ответу Путина по поводу искусственного интеллекта и общению российского президента с его виртуальным "двойником". В частности, издания приводит заявления Путина о том, что "Россия должна сделать все возможное, чтобы стать одним из ведущих мировых лидеров в области ИИ".
Издание также отметило позицию президента России по ситуации на Украине, отметив, что "конфликт между соседними странами продолжается и не похоже, что близок к завершению".
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
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