https://ria.ru/20231215/vystuplenie-1916049304.html

Азиатские СМИ выделили ключевые ответы в выступлении Путина

Азиатские СМИ выделили ключевые ответы в выступлении Путина - РИА Новости, 15.12.2023

Азиатские СМИ выделили ключевые ответы в выступлении Путина

Вопросы о ситуации на Украине и в секторе Газа, отношения России с Китаем, предстоящие выборы президента в России и искусственный интеллект — такими, по мнению... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:30

2023-12-15T15:30

2023-12-15T15:30

россия

нато

украина

си цзиньпин

китай

владимир путин

в мире

итоги года с владимиром путиным

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НЬЮ-ДЕЛИ/ПЕКИН/ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вопросы о ситуации на Украине и в секторе Газа, отношения России с Китаем, предстоящие выборы президента в России и искусственный интеллект — такими, по мнению азиатских СМИ, были основные темы выступления президента РФ Владимира Путина в ходе подведения итогов года в четверг. Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты. КитайКитайские издания, в частности государственная газета Global Times отметила заявления Путина о том, что цели российской специальной военной операции на Украине не изменилась и что Москва способна "двигаться вперед", несмотря на санкции, изоляцию и разрушение отношений со стороны Запада. "Нынешние напряженные отношения между Россией и Западом действительно вызваны действиями США, которые не уважают статус России как крупной державы и не предоставляют России разумного пространства для реализации ее интересов в управлении порядком, сложившимся после холодной войны… США и Запад должны задуматься о своих действиях", - приводит издание слова профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна. СМИ Китая также отметили, что президент России высоко оценивает тесные отношения с Пекином. В частности China Daily, упомянула слова Путина о том, что объем торговли России и Китая в этом году вырастет на 30%, до 220-230 миллиардов долларов и заявления российского президента о том, что мартовский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сыграл важную роль в активизации двусторонних отношений. Китайские журналисты также отметили решение президента России первому предоставить слово журналисту китайского агентства Синьхуа вместо репортера издания New York Times. ИндияВнимание пресс-конференции президента России уделили также индийские СМИ, о ней написали крупнейшие издания, такие как Times of India, Economic Times и другие. Большая часть изданий цитировали речь Путина о том "что мира на Украине не будет до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей", отметив при этом, что цели России в ходе операции на изменились. Издания цитируют заявления президента России о "неизменных целях денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины". Также индийские СМИ указали на то, что "Путин отверг необходимость мобилизации, подчеркнув продолжающиеся усилия по набору персонала". Как индийские, так и пакистанские издания отметили упоминание президентом ситуации между Израилем и ХАМАС, в частности, его слова о том, что "Газа является крупнейшим кладбищем детей в мире". СМИ также уделили внимание самому формату прямой линии, подчеркнув, что "до начала трансляции было подано около двух миллионов вопросов", при этом они касались как ситуации на Украине, так и внутренних российских вопросов. Южная КореяЮжнокорейские СМИ при освещении пресс-конференции Путина ссылались на западные медиа, большинство изданий сосредоточились на теме конфликта с Украиной и заявлениях Путина о конечной цели СВО, положении на фронте, отсутствии необходимости во второй волне мобилизации и предстоящих выборах президента в России. Ряд СМИ вынес в заголовки заявление Путина, что конфликт на Украине закончится, когда Россия "достигнет своей цели" по денацификации Украины, установлению "пророссийского режима" и военного нейтралитета Украины. Издания "Ачжу Кёнчжэ", "Хангук Ильбо" и агентства Рёнхап и News1 пишут, что президент РФ назвал поддержку Украины Западом "недостаточной" и предсказал, что "бесплатная" поддержка в итоге закончится. Издание также приводит слова Путина о том, что США являются "важной и необходимой страной" и РФ готова строить с ней отношения, но "империалистическая политика США" мешает этому. Газета Money Today добавляет, что, по словам президента РФ, юго-восток Украины исторически был территорией России и Украина сама отказалась от нормальных отношений с РФ. Путин также "резко критиковал" Запад, утверждая, что США и Европа подстрекали Украину к конфликту, тем самым "втягивая Россию в трагедию". "Соуль Кёнчжэ" и агентство Рёнхап процитировали слова Путина о том, что Россия и Украина "по сути один народ", и конфликт похож на "гражданскую войну", и изначально переворот на Украине был организован США, в то время как Европа "притворилась, что ничего не знает". Подчеркивается, что Путин принимал вопросы от граждан страны, журналистов, не только российских, но и иностранных, из "недружественных" государств. ЯпонияЯпонские издания и телеканалы также осветили пресс-конференцию Путина, отметив его заявления про Украину и российскую экономику. В частности, газета "Асахи" отметила, что Путин уделил внимание экономической стабильности и безопасности, "одну за другой называл цифры экономического и финансового роста". Выделив слова Путина о российской экономике под заголовком "Опора в стабильности?" газета отметила 3% экономического роста России, рекордно низкую безработицу, а также то, что "дефицита товаров, который вызывал опасения, не произошло, стабильны поступления от налогов, от экспорта нефти и газа". Агентство "Никкей" особо выделило слова Путина о том, что украинское контрнаступление "не имеет успеха", его заявления про военные достижения на востоке и юге Украины, и слова о том, что юг и восток Украины - это "исторически российская территория". Газета "Иомиури" отмечает заявления Путина о преимуществе российских войск почти по всей линии фронта, а также слова о том, что Украина ничего не производит и все завозит, но эти поставки когда-нибудь закончатся. Издание также обращает внимание на то, что Путин акцентировал внимание на устойчивости российской экономики и низкой безработице. Практически все издания обратили внимание на заявления Путина про искусственный интеллект и его общение с девочкой Ариной, которая спросила о том, может ли в будущем искусственный интеллект заменить человека. Также издания отметили слова Путина про рост сотрудничества с Китаем и распространение деятельности НАТО в Азию. ИндонезияИндонезийские СМИ, в частности Tribune News, пишут, что это первая пресс-конференция Путина с момента начала специальной военной операции на Украине и отмечают большое число вопросов со всей страны. Большое внимание издание уделило ответу Путина по поводу искусственного интеллекта и общению российского президента с его виртуальным "двойником". В частности, издания приводит заявления Путина о том, что "Россия должна сделать все возможное, чтобы стать одним из ведущих мировых лидеров в области ИИ". Издание также отметило позицию президента России по ситуации на Украине, отметив, что "конфликт между соседними странами продолжается и не похоже, что близок к завершению".

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

россия

украина

китай

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Вопрос Путину о том, что он сказал бы себе прежнему Последний вопрос Путину был о том, что он сказал бы себе прежнему и от чего бы предостерег. "Верной дорогой идете товарищи", - ответил президент по первому пункту. А предупредил бы себя глава государства от избыточной доверчивости "так называемым партнерам". 2023-12-15T15:30 true PT1M27S

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россия, нато, украина, си цзиньпин, китай, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным