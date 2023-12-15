Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:41 15.12.2023 (обновлено: 12:31 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vyrypaev-1915962580.html
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии - РИА Новости, 15.12.2023
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:41
2023-12-15T12:31
происшествия
иван вырыпаев
генеральная прокуратура рф
россия
украина
новости культуры
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97597/14/975971423_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_adfbebdd858c9159658541453a5c5784.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.
https://ria.ru/20231214/feyki-1915671398.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97597/14/975971423_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ed350eca68e388ae2a232f750098e70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван вырыпаев, генеральная прокуратура рф, россия, украина, новости культуры
Происшествия, Иван Вырыпаев, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Украина, Новости культуры, Культура
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии

Суд в Москве заочно дал режиссеру Ивану Вырыпаеву 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Иван Вырыпаев
Режиссер Иван Вырыпаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Режиссер Иван Вырыпаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Исследование: более 90% опрошенных россиян сталкивались с фейками
14 декабря, 04:27
 
КультураПроисшествияИван ВырыпаевГенеральная прокуратура РФРоссияУкраинаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала