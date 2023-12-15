https://ria.ru/20231215/vyrypaev-1915962580.html

Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии

Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии - РИА Новости, 15.12.2023

Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:41

2023-12-15T10:41

2023-12-15T12:31

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иван вырыпаев, генеральная прокуратура рф, россия, украина, новости культуры