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Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии - РИА Новости, 15.12.2023
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:41
2023-12-15T10:41
2023-12-15T12:31
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии режиссера Ивана Вырыпаева за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России и был объявлен в международный розыск, судебное разбирательство проводилось в его отсутствие.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, иван вырыпаев, генеральная прокуратура рф, россия, украина, новости культуры
Происшествия, Иван Вырыпаев, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Украина, Новости культуры, Культура
Суд вынес приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за фейки об армии
Суд в Москве заочно дал режиссеру Ивану Вырыпаеву 8 лет колонии за фейки о ВС РФ