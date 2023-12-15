https://ria.ru/20231215/vybory-1916122610.html
Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин
Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023
Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин
Голосование на предстоящих выборах в России должно пройти прозрачно и легитимно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:55
2023-12-15T21:55
2023-12-15T21:55
политика
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Голосование на предстоящих выборах в России должно пройти прозрачно и легитимно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. "Ну и, наконец, безусловно, то, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти, еще раз хочу это подчеркнуть, в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно", - сказал Путин.
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политика, россия, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин
Путин: голосование на предстоящих выборах в РФ должно пройти прозрачно и честно
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Голосование на предстоящих выборах в России должно пройти прозрачно и легитимно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
"Ну и, наконец, безусловно, то, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти, еще раз хочу это подчеркнуть, в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно", - сказал Путин.
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