https://ria.ru/20231215/vybory-1916122610.html

Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин

Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023

Голосование на выборах в России пройдет прозрачно и легитимно, заявил Путин

Голосование на предстоящих выборах в России должно пройти прозрачно и легитимно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:55

2023-12-15T21:55

2023-12-15T21:55

политика

россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Голосование на предстоящих выборах в России должно пройти прозрачно и легитимно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. "Ну и, наконец, безусловно, то, что и избирательная кампания, и само голосование должны пройти, еще раз хочу это подчеркнуть, в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html

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политика, россия, госдума рф, владимир путин