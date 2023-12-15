https://ria.ru/20231215/vybory-1916121948.html
Миронов пообещал поддержать Путина на выборах
Миронов пообещал поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 15.12.2023
Миронов пообещал поддержать Путина на выборах
Лидер СРЗП Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поддержит его кандидатуру на выборах президента. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:52
2023-12-15T21:52
2023-12-15T21:53
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поддержит его кандидатуру на выборах президента."Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб", - сказал он.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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политика, россия, сергей миронов, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов пообещал поддержать Путина на выборах
Лидер СРЗП Миронов пообещал поддержать кандидатуру Путина на выборах президента
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поддержит его кандидатуру на выборах президента.
"Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб", - сказал он.
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