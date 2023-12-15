https://ria.ru/20231215/vybory-1916121948.html

Миронов пообещал поддержать Путина на выборах

Миронов пообещал поддержать Путина на выборах - РИА Новости, 15.12.2023

Миронов пообещал поддержать Путина на выборах

Лидер СРЗП Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поддержит его кандидатуру на выборах президента. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:52

2023-12-15T21:52

2023-12-15T21:53

политика

россия

сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поддержит его кандидатуру на выборах президента."Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб", - сказал он.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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политика, россия, сергей миронов, владимир путин