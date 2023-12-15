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Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:58
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом."Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах
Мишустин: решение Путина об участии в выборах отвечает запросам людей
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом.
"Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".
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