https://ria.ru/20231215/vybory-1916038047.html

Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:58

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Важно своевременно реализовать поручения президента России Владимира Путина, держать их на контроле, правительство как команда Путина должно продолжать работать эффективно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что поручения президента для правительства являются приоритетом."Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации - это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан".

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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2023

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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин