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ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2023
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года
Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:40
2023-12-15T13:40
2023-12-15T13:40
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. "По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - сказано в сообщении. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года
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экономика, россия
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года
ЦБ: рост ВВП в 2023 году составит более трех процентов