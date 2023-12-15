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ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2023
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13:40 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/vvp-1916011005.html
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2023
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года
Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:40
2023-12-15T13:40
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. "По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - сказано в сообщении. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года
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экономика, россия
Экономика, Россия
ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года

ЦБ: рост ВВП в 2023 году составит более трех процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России.
"По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - сказано в сообщении.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года
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