https://ria.ru/20231215/vvp-1916011005.html

ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года

ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2023

ЦБ оценил рост ВВП России по итогам года

Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:40

2023-12-15T13:40

2023-12-15T13:40

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и составит более 3%, говорится в пресс-релизе Банка России. "По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - сказано в сообщении. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года

https://ria.ru/20231214/putin-1915727600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия