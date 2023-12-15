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Путин встретится с руководителями фракций Госдумы
Путин встретится с руководителями фракций Госдумы - РИА Новости, 15.12.2023
Путин встретится с руководителями фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле встретится с руководителями фракций Госдумы, заслушает спикера парламента Вячеслава Володина и лидеров... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:08
2023-12-15T13:08
2023-12-15T13:20
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле встретится с руководителями фракций Госдумы, заслушает спикера парламента Вячеслава Володина и лидеров фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы… Путин в начале встречи выступит, затем заслушает Володина, Зюганова, Слуцкого, Миронова, Нечаева и Васильева. Потом еще встречи у президента запланированы, будем вас информировать", - сказал он.
https://ria.ru/20231215/volodin-1916003346.html
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госдума рф, политика, россия, владимир путин
Госдума РФ, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин встретится с руководителями фракций Госдумы
Песков: Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заслушает их доклады
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле встретится с руководителями фракций Госдумы, заслушает спикера парламента Вячеслава Володина и лидеров фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы… Путин в начале встречи выступит, затем заслушает Володина, Зюганова, Слуцкого, Миронова, Нечаева и Васильева. Потом еще встречи у президента запланированы, будем вас информировать", - сказал он.
Володин отметил важность взаимодействия Госдумы и правительства