https://ria.ru/20231215/vstrecha-1916000266.html

Путин встретится с руководителями фракций Госдумы

Путин встретится с руководителями фракций Госдумы - РИА Новости, 15.12.2023

Путин встретится с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле встретится с руководителями фракций Госдумы, заслушает спикера парламента Вячеслава Володина и лидеров... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:08

2023-12-15T13:08

2023-12-15T13:20

госдума рф

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле встретится с руководителями фракций Госдумы, заслушает спикера парламента Вячеслава Володина и лидеров фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы… Путин в начале встречи выступит, затем заслушает Володина, Зюганова, Слуцкого, Миронова, Нечаева и Васильева. Потом еще встречи у президента запланированы, будем вас информировать", - сказал он.

https://ria.ru/20231215/volodin-1916003346.html

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госдума рф, политика, россия, владимир путин