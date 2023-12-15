https://ria.ru/20231215/volodin-1916130699.html

Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах

Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2023

Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах

Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:03

2023-12-15T23:03

2023-12-15T23:10

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МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что на формирование правого поля ушел год и 2 месяца. Но процесс завершился быстрее чем в Крыму, потому что были "наработки и опыт".

https://ria.ru/20231215/statya-1916127872.html

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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия, политика