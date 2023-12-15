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Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2023
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23:03 15.12.2023 (обновлено: 23:10 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/volodin-1916130699.html
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2023
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах
Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:03
2023-12-15T23:10
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что на формирование правого поля ушел год и 2 месяца. Но процесс завершился быстрее чем в Крыму, потому что были "наработки и опыт".
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Политика
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах

Володин: создания правового поля в новых регионах закончилось, принято 62 закона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин встретился с главами думских фракций
Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что на формирование правого поля ушел год и 2 месяца. Но процесс завершился быстрее чем в Крыму, потому что были "наработки и опыт".
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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