https://ria.ru/20231215/volodin-1916130699.html
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2023
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах
Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:03
2023-12-15T23:03
2023-12-15T23:10
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916126558_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_db3942f9e8d25dda8da8519da4d226bf.jpg
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого принято 62 закона, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что на формирование правого поля ушел год и 2 месяца. Но процесс завершился быстрее чем в Крыму, потому что были "наработки и опыт".
https://ria.ru/20231215/statya-1916127872.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916126558_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_268def0aa3de2e6275803e4f36066ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, россия, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Политика
Володин заявил об окончании формирования правового поля в новых регионах
Володин: создания правового поля в новых регионах закончилось, принято 62 закона