https://ria.ru/20231215/voenkomy-1915939823.html

"Мальчикам 15 лет": действия силовиков в одесском спортклубе вызвали шок

"Мальчикам 15 лет": действия силовиков в одесском спортклубе вызвали шок - РИА Новости, 15.12.2023

"Мальчикам 15 лет": действия силовиков в одесском спортклубе вызвали шок

В Одессе представители военкоматов провели рейд в спортивном клубе "Синерджи Фитнесс" и начали ловить всех, включая 15-летних подростков, об этом пишет издание... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:16

2023-12-15T05:16

2023-12-15T07:10

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Одессе представители военкоматов провели рейд в спортивном клубе "Синерджи Фитнесс" и начали ловить всех, включая 15-летних подростков, об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Telegram-каналы, опубликовавшие фото с места инцидента."Больше 30 человек (сотрудников военкомата – ред.) снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", — говорится в материале.Как указывает издание, это уже не первый рейд силовиков по тренажерным залам и спортивным клубам, в связи с чем украинцы начали дарить свои абонементы.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231215/tankisty-1915939251.html

https://ria.ru/20231215/poteri-1915937487.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины