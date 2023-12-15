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Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 15.12.2023
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09:48 15.12.2023 (обновлено: 13:34 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vklady-1915955737.html
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 15.12.2023
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых, следует из данных на сайте банка. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:48
2023-12-15T13:34
экономика
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых, следует из данных на сайте банка. Увеличение составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта.&quot;С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки &quot;Лучший %&quot;, а также по линейкам СберВкладов и Управляй&quot;, — сообщили в банке.Тем не менее отмечается, что они доступны лишь зарплатным клиентам при наличии подписки и при открытии вклада "новыми" деньгами — они не должны были храниться на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три месяца.
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экономика, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбербанк России, Россия
Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам до 16% годовых

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота отделения Сбербанка
Работа отделения Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа отделения Сбербанка . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых, следует из данных на сайте банка.
Увеличение составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта.
«

"С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки "Лучший %", а также по линейкам СберВкладов и Управляй", — сообщили в банке.

Тем не менее отмечается, что они доступны лишь зарплатным клиентам при наличии подписки и при открытии вклада "новыми" деньгами — они не должны были храниться на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три месяца.
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