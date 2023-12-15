https://ria.ru/20231215/vklady-1915955737.html

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 15.12.2023

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых, следует из данных на сайте банка. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:48

2023-12-15T09:48

2023-12-15T13:34

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых, следует из данных на сайте банка. Увеличение составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта."С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки "Лучший %", а также по линейкам СберВкладов и Управляй", — сообщили в банке.Тем не менее отмечается, что они доступны лишь зарплатным клиентам при наличии подписки и при открытии вклада "новыми" деньгами — они не должны были храниться на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три месяца.

https://ria.ru/20231207/vklad-1914244759.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия