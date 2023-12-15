https://ria.ru/20231215/vklad-1916080846.html

Почта Банк запустил вклад "Новогодний" под 17% годовых

Почта Банк запустил вклад "Новогодний" под 17% годовых - РИА Новости, 15.12.2023

Почта Банк запустил вклад "Новогодний" под 17% годовых

Почта Банк запустил специальное предложение - вклад "Новогодний" с доходностью 17% годовых. Максимальная доходность доступна и новым, и действующим клиентам... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:34

2023-12-15T17:34

2023-12-15T18:53

почта банк

новости компаний - экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893329491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63df6ddede25900f54da5a8b8a69aa2e.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почта Банк запустил специальное предложение - вклад "Новогодний" с доходностью 17% годовых. Максимальная доходность доступна и новым, и действующим клиентам банка без дополнительных условий. Вклад открывается на 140 дней на сумму до 3 миллионов рублей."Мы решили не дожидаться решения ЦБ по ключевой ставке и запустили специальный новогодний депозит с максимальной доходностью 17% годовых уже сейчас. Это очень привлекательное предложение среди краткосрочных депозитов, причем максимальная доходность доступна всем клиентам и без дополнительных условий. Декабрь – время для выгодного размещения накоплений, а высокие ставки делают его еще более интересным. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", – отметил заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин.Вклад можно открыть по всех точках обслуживания банка и онлайн. Внести средства или пополнить счет можно в течение трех дней после открытия. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов происходит в последний день вклада.Узнать больше о депозитах Почта Банка можно на сайте.Реклама. Рекламодатель: АО "ПОЧТА БАНК", ИНН 3232005484erid: 4CQwVszH9pWupCkKrKY

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

почта банк, новости компаний - экономика