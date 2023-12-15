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СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины - РИА Новости, 16.12.2023
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23:39 15.12.2023 (обновлено: 00:40 16.12.2023)
https://ria.ru/20231215/veto-1916133699.html
СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины
СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T23:39
2023-12-16T00:40
еврокомиссия
евросоюз
виктор орбан
джорджа мелони
эммануэль макрон
венгрия
будапешт
украина
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РИМ, 15 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, сообщает ряд итальянских изданий, в том числе газета Libero. "Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита", - говорится в статье. Венгерский лидер, как отмечается, покинул зал, следуя "согласованной с Мелони стратегии". О встрече Мелони и Орбана на полях европейского саммита также сообщил правительственный Дворец Киджи. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По сообщению издания, в руководстве ЕС на протяжении нескольких дней обсуждалось, что венгерского премьера удается убедить через уступки в разморозке средств Евросоюза, предназначенных Будапешту. Мелони, как пишет, в свою очередь, Corriere della Sera, передала Орбану эти условия после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Первые 10 миллиардов евро… были получены во второй половине дня во время заседания Совета и позволили Орбану использовать технический трюк: покинуть зал Совета и продать своим избирателям последовательность Венгрии, которая не участвует в голосовании, но которая, по сути, дает зеленый свет Киеву на вступление в Европейский союз", - пишет Corriere. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, джорджа мелони, эммануэль макрон, венгрия, будапешт, украина, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Венгрия, Будапешт, Украина, В мире
СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины

Libero: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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РИМ, 15 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать запуску переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, сообщает ряд итальянских изданий, в том числе газета Libero.
"Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита", - говорится в статье. Венгерский лидер, как отмечается, покинул зал, следуя "согласованной с Мелони стратегии". О встрече Мелони и Орбана на полях европейского саммита также сообщил правительственный Дворец Киджи.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Европе не стоило говорить о "русских танках под Берлином"
12 декабря, 08:00
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".
По сообщению издания, в руководстве ЕС на протяжении нескольких дней обсуждалось, что венгерского премьера удается убедить через уступки в разморозке средств Евросоюза, предназначенных Будапешту.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Последняя надежда на спасение: Киев готовится шантажировать Европу
7 декабря, 08:00
Мелони, как пишет, в свою очередь, Corriere della Sera, передала Орбану эти условия после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Первые 10 миллиардов евро… были получены во второй половине дня во время заседания Совета и позволили Орбану использовать технический трюк: покинуть зал Совета и продать своим избирателям последовательность Венгрии, которая не участвует в голосовании, но которая, по сути, дает зеленый свет Киеву на вступление в Европейский союз", - пишет Corriere.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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