https://ria.ru/20231215/vengriya-1915958045.html

К вопросу помощи Украине из бюджета ЕС вернутся в феврале, заявил Орбан

К вопросу помощи Украине из бюджета ЕС вернутся в феврале, заявил Орбан - РИА Новости, 15.12.2023

К вопросу помощи Украине из бюджета ЕС вернутся в феврале, заявил Орбан

ЕС вернется к вопросу макрофинансовой помощи Украине из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:09

2023-12-15T10:09

2023-12-15T12:14

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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. ЕС вернется к вопросу макрофинансовой помощи Украине из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год."Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета... Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.

https://ria.ru/20231214/kanikuly-1915923164.html

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в мире, украина, шарль мишель, венгрия, виктор орбан, евросоюз, евросовет, брюссель