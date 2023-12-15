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Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной
Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной - РИА Новости, 15.12.2023
Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной
Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, но с ней уже всё хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:28
2023-12-15T23:28
2023-12-15T23:28
шоубиз
елена ваенга (хрулева)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, но с ней уже всё хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее Telegram-каналы Mash и Baza написали, что Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. Telegram-канал Mash указывал, что это произошло во время ее выступления в театре. "С Ваенгой всё нормально. Ничего такого не было, просто стало плохо во время спектакля, всё хорошо уже", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что певица присутствовала на спектакле как зритель. Технический директор артистки Александр Дробыш отметил РИА Новости, что если бы произошло что-то серьезное, он бы знал. "Плюс у нас завтра Кремль (сольный концерт в Кремлевском дворце - ред.). Если что-то будет, я узнаю в ближайшее время", - добавил он.
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елена ваенга (хрулева), происшествия
Шоубиз, Елена Ваенга (Хрулева), Происшествия
Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной
Певице Ваенге стало плохо во время просмотра спектакля в Театре на Бронной
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, но с ней уже всё хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее Telegram-каналы Mash и Baza написали, что Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. Telegram-канал Mash указывал, что это произошло во время ее выступления в театре.
"С Ваенгой всё нормально. Ничего такого не было, просто стало плохо во время спектакля, всё хорошо уже", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что певица присутствовала на спектакле как зритель.
Технический директор артистки Александр Дробыш отметил РИА Новости, что если бы произошло что-то серьезное, он бы знал. "Плюс у нас завтра Кремль (сольный концерт в Кремлевском дворце - ред.). Если что-то будет, я узнаю в ближайшее время", - добавил он.