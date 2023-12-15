https://ria.ru/20231215/vaenga-1916133003.html

Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной

Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной - РИА Новости, 15.12.2023

Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной

Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, но с ней уже всё хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:28

2023-12-15T23:28

2023-12-15T23:28

шоубиз

елена ваенга (хрулева)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/72174/59/721745905_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_a3562e51ded9b526e78197aef3aa6c95.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной в Москве, но с ней уже всё хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее Telegram-каналы Mash и Baza написали, что Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. Telegram-канал Mash указывал, что это произошло во время ее выступления в театре. "С Ваенгой всё нормально. Ничего такого не было, просто стало плохо во время спектакля, всё хорошо уже", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что певица присутствовала на спектакле как зритель. Технический директор артистки Александр Дробыш отметил РИА Новости, что если бы произошло что-то серьезное, он бы знал. "Плюс у нас завтра Кремль (сольный концерт в Кремлевском дворце - ред.). Если что-то будет, я узнаю в ближайшее время", - добавил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена ваенга (хрулева), происшествия