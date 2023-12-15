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Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США - РИА Новости, 15.12.2023
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17:29 15.12.2023 (обновлено: 18:37 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США - РИА Новости, 15.12.2023
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:29
2023-12-15T18:37
сша
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности."С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", - заявил Песков.Вместе с тем, он отметил, что Путин предпочтет президента США, который "более конструктивен" в отношении РФ и понимает "значимость диалога".
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сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
США, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

Песков: Путин готов работать с любым, кто будет учитывать озабоченности России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности.
«
"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", - заявил Песков.
Вместе с тем, он отметил, что Путин предпочтет президента США, который "более конструктивен" в отношении РФ и понимает "значимость диалога".
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