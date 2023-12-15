https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html

Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США - РИА Новости, 15.12.2023

Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:29

2023-12-15T17:29

2023-12-15T18:37

сша

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности."С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", - заявил Песков.Вместе с тем, он отметил, что Путин предпочтет президента США, который "более конструктивен" в отношении РФ и понимает "значимость диалога".

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин