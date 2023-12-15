https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США - РИА Новости, 15.12.2023
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:29
2023-12-15T17:29
2023-12-15T18:37
сша
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выборах в США, заявил в интервью телеканалу NBC News, что российский лидер Владимир Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности."С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", - заявил Песков.Вместе с тем, он отметил, что Путин предпочтет президента США, который "более конструктивен" в отношении РФ и понимает "значимость диалога".
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
США, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США
Песков: Путин готов работать с любым, кто будет учитывать озабоченности России