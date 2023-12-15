Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 15.12.2023 (обновлено: 09:47 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/uran-1915944679.html
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана
Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:32
2023-12-15T09:47
в мире
россия
сша
техснабэкспорт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102000/11/1020001174_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_858d5007c248e0d6f7fc92e303030e2f.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Законодательство, находящееся на рассмотрении конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством исключений, чтобы дать потребителям время на поиск альтернативных поставок. Эту инициативу, ранее одобренную в палате представителей, в четверг заблокировали сенаторы, и перспективы законопроекта остаются неясными, отмечает агентство. Как говорится в публикации, превентивный запрет экспорта со стороны России рискует посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915377359.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102000/11/1020001174_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c770b4378148a319442937dcefc63211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, техснабэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Техснабэкспорт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана

Bloomberg: Россия может превентивно прекратить поставки урана в США

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТепловыделяющие элементы для атомных электростанций
Тепловыделяющие элементы для атомных электростанций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Тепловыделяющие элементы для атомных электростанций . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Законодательство, находящееся на рассмотрении конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством исключений, чтобы дать потребителям время на поиск альтернативных поставок. Эту инициативу, ранее одобренную в палате представителей, в четверг заблокировали сенаторы, и перспективы законопроекта остаются неясными, отмечает агентство.
Как говорится в публикации, превентивный запрет экспорта со стороны России рискует посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов.
По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
США расширили санкции против России
12 декабря, 18:12
 
В миреРоссияСШАТехснабэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала