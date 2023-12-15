https://ria.ru/20231215/uran-1915944679.html

СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана

СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана

Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T07:32

2023-12-15T07:32

2023-12-15T09:47

в мире

россия

сша

техснабэкспорт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Законодательство, находящееся на рассмотрении конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством исключений, чтобы дать потребителям время на поиск альтернативных поставок. Эту инициативу, ранее одобренную в палате представителей, в четверг заблокировали сенаторы, и перспективы законопроекта остаются неясными, отмечает агентство. Как говорится в публикации, превентивный запрет экспорта со стороны России рискует посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.

https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915377359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, техснабэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"