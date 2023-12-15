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Лавров рассказал о сигналах с Запада о необходимости встречи по Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916070280.html
Лавров рассказал о сигналах с Запада о необходимости встречи по Украине
Лавров рассказал о сигналах с Запада о необходимости встречи по Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров рассказал о сигналах с Запада о необходимости встречи по Украине
Руководитель западной страны уже неоднократно посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:43
2023-12-15T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Руководитель западной страны уже неоднократно посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью. Трижды. Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве. Но вот такие хитрости мы за последние месяцев шесть наблюдали", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Если кто-то заинтересован в том, "чтобы положить конец попыткам выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы Российской Федерации и законные интересы русских, которые проживают во многих странах нашего континента", Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вещи, указал Лавров. "Если кто-то обусловливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима над РФ, во-первых, этот человек ничего не смыслит в политике и ничего не понимает в реальных раскладах сил, а во-вторых, с такими людьми нам разговаривать не о чем", - подчеркнул министр.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал о сигналах с Запада о необходимости встречи по Украине

Лавров: один из западных лидеров много раз призывал начать переговоры по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Руководитель западной страны уже неоднократно посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью. Трижды. Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве. Но вот такие хитрости мы за последние месяцев шесть наблюдали", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
Если кто-то заинтересован в том, "чтобы положить конец попыткам выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы Российской Федерации и законные интересы русских, которые проживают во многих странах нашего континента", Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вещи, указал Лавров.
"Если кто-то обусловливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима над РФ, во-первых, этот человек ничего не смыслит в политике и ничего не понимает в реальных раскладах сил, а во-вторых, с такими людьми нам разговаривать не о чем", - подчеркнул министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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