https://ria.ru/20231215/ukraina-1916053705.html

Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ

Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ - РИА Новости, 15.12.2023

Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ

Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного. "Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что на Западе думают, что Киев потерпит поражение без продолжения помощи США и других стран. Там также опасаются, что в случае отказа от продолжения помощи от США, европейские страны последуют их примеру. "С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют", - сказал телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник. Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, украина, сша, киев, шарль мишель, чак шумер, нато, евросоюз, евросовет