Рейтинг@Mail.ru
Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916053705.html
Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ
Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ
Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
шарль мишель
чак шумер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400267_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_50e1b83193b665eae294f7de26f31da4.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного. "Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что на Западе думают, что Киев потерпит поражение без продолжения помощи США и других стран. Там также опасаются, что в случае отказа от продолжения помощи от США, европейские страны последуют их примеру. "С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют", - сказал телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник. Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab95c444544dd34424548e8227f1970c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, шарль мишель, чак шумер, нато, евросоюз, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Шарль Мишель, Чак Шумер, НАТО, Евросоюз, Евросовет
Киев может потерпеть поражение уже к лету, пишут западные СМИ

CNN: Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пулеметная лента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.
«
"Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету", - говорится в материале телеканала.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
Отмечается, что на Западе думают, что Киев потерпит поражение без продолжения помощи США и других стран. Там также опасаются, что в случае отказа от продолжения помощи от США, европейские страны последуют их примеру. "С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют", - сказал телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник.
Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевШарль МишельЧак ШумерНАТОЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала