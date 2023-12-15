https://ria.ru/20231215/ukraina-1916041512.html

Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ

Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023

Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ

Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, хватают людей на улице и на работе и, угрожая силой и запугивая, отвозят в военкоматы, сообщает газета... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:09

2023-12-15T15:09

2023-12-15T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, хватают людей на улице и на работе и, угрожая силой и запугивая, отвозят в военкоматы, сообщает газета New York Times со ссылкой на адвокатов и призывников. "Вербовщики в армию становятся все более агрессивными в своих попытках пополнить ряды (ВСУ), в некоторых случаях они уводят мужчин с улицы и отправляют их в вербовочные центры, применяя запугивание и даже физическую силу", - говорится в сообщении. По информации газеты, у ряда людей забирали паспорта, чтобы они шли за ними в военкоматы, где они были вынуждены подписать документы о призыве. Также известны случаи, когда отправиться в военкомат пытались принудить освобожденных от военной службы мужчин. Как следствие, на Украине возросло число судебных дел, в которых люди жалуются на принудительную мобилизацию. По информации издания, в ноябре было принято 226 судебных решений по вопросам, связанным с мобилизацией. Одни придерживаются мнения, что агрессивность военкомов является результатом высоких потерь в ВСУ, пишет газета. Как полагают другие, это связано с тем, что многие украинские мужчины убежали или откупились от призыва, что привело к сокращению числа призывников. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина