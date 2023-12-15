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Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916041512.html
Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ
Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ
Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, хватают людей на улице и на работе и, угрожая силой и запугивая, отвозят в военкоматы, сообщает газета... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:09
2023-12-15T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, хватают людей на улице и на работе и, угрожая силой и запугивая, отвозят в военкоматы, сообщает газета New York Times со ссылкой на адвокатов и призывников. "Вербовщики в армию становятся все более агрессивными в своих попытках пополнить ряды (ВСУ), в некоторых случаях они уводят мужчин с улицы и отправляют их в вербовочные центры, применяя запугивание и даже физическую силу", - говорится в сообщении. По информации газеты, у ряда людей забирали паспорта, чтобы они шли за ними в военкоматы, где они были вынуждены подписать документы о призыве. Также известны случаи, когда отправиться в военкомат пытались принудить освобожденных от военной службы мужчин. Как следствие, на Украине возросло число судебных дел, в которых люди жалуются на принудительную мобилизацию. По информации издания, в ноябре было принято 226 судебных решений по вопросам, связанным с мобилизацией. Одни придерживаются мнения, что агрессивность военкомов является результатом высоких потерь в ВСУ, пишет газета. Как полагают другие, это связано с тем, что многие украинские мужчины убежали или откупились от призыва, что привело к сокращению числа призывников. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишут СМИ

NYT: военкомы на Украине становятся более агрессивными, хватают людей на улице

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, хватают людей на улице и на работе и, угрожая силой и запугивая, отвозят в военкоматы, сообщает газета New York Times со ссылкой на адвокатов и призывников.
"Вербовщики в армию становятся все более агрессивными в своих попытках пополнить ряды (ВСУ), в некоторых случаях они уводят мужчин с улицы и отправляют их в вербовочные центры, применяя запугивание и даже физическую силу", - говорится в сообщении.
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По информации газеты, у ряда людей забирали паспорта, чтобы они шли за ними в военкоматы, где они были вынуждены подписать документы о призыве.
Также известны случаи, когда отправиться в военкомат пытались принудить освобожденных от военной службы мужчин. Как следствие, на Украине возросло число судебных дел, в которых люди жалуются на принудительную мобилизацию. По информации издания, в ноябре было принято 226 судебных решений по вопросам, связанным с мобилизацией.
Одни придерживаются мнения, что агрессивность военкомов является результатом высоких потерь в ВСУ, пишет газета. Как полагают другие, это связано с тем, что многие украинские мужчины убежали или откупились от призыва, что привело к сокращению числа призывников.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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