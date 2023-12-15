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Во Франции предрекли убийство агропромышленности при принятии Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
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14:00 15.12.2023 (обновлено: 14:03 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916020119.html
Во Франции предрекли убийство агропромышленности при принятии Украины в ЕС
Во Франции предрекли убийство агропромышленности при принятии Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Во Франции предрекли убийство агропромышленности при принятии Украины в ЕС
ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:00
2023-12-15T14:03
в мире
франция
украина
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности, Франции, считает вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль в эфире. "Я думаю, что любая новая форма расширения, будь то за счёт Украины или нет, будет ошибкой. Особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом, её интеграция в ЕС будет убийством французских агропромышленников", - сказала политик в эфире телеканала LCI. Она отметила, что "ЕС уже с 27 членами сталкивается с огромным количеством политических и экономических сложностей". "Я против любой новой формы расширения Евросоюза. Происходит нарушение конкуренции, с которым тяжело справиться Франции даже в рамках единого экономического пространства ЕС", - отметила Марешаль. По ее мнению, необходимо защитить стратегическую автономию Франции, в том числе в сфере сельского хозяйства. "Если мы осуществим эту интеграцию, французские фермеры будут терять 20% выделенного им сегодня бюджета, это существенно", - отметила она. Марешаль напомнила, что фермеры во Франции протестуют уже три недели, отмечая, что "они задушены в экономическом плане и более не могут выживать". "Сегодня мы импортируем агропродукцию в ущерб нашему собственному производству", - добавила политик, назвав желание президентов Франции Эммануэля Макрона и Еврокомисии Урсулы ван дер Ляйен видеть "ЕС из 30 стран" безответственным. По её словам, присоединение Киева к едином рынку ЕС будет иметь "неконтролируемые последствия". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Во Франции предрекли убийство агропромышленности при принятии Украины в ЕС

Экс-депутат Марешаль: прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности, Франции, считает вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль в эфире.
«
"Я думаю, что любая новая форма расширения, будь то за счёт Украины или нет, будет ошибкой. Особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом, её интеграция в ЕС будет убийством французских агропромышленников", - сказала политик в эфире телеканала LCI.
Она отметила, что "ЕС уже с 27 членами сталкивается с огромным количеством политических и экономических сложностей".
"Я против любой новой формы расширения Евросоюза. Происходит нарушение конкуренции, с которым тяжело справиться Франции даже в рамках единого экономического пространства ЕС", - отметила Марешаль.
По ее мнению, необходимо защитить стратегическую автономию Франции, в том числе в сфере сельского хозяйства.
"Если мы осуществим эту интеграцию, французские фермеры будут терять 20% выделенного им сегодня бюджета, это существенно", - отметила она.
Марешаль напомнила, что фермеры во Франции протестуют уже три недели, отмечая, что "они задушены в экономическом плане и более не могут выживать".
"Сегодня мы импортируем агропродукцию в ущерб нашему собственному производству", - добавила политик, назвав желание президентов Франции Эммануэля Макрона и Еврокомисии Урсулы ван дер Ляйен видеть "ЕС из 30 стран" безответственным.
По её словам, присоединение Киева к едином рынку ЕС будет иметь "неконтролируемые последствия".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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