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Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине
Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине
Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры, заявил министр иностранных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:52
2023-12-15T13:52
2023-12-15T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", - сказал Лавров по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Лавров повторил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине
Лавров: условия для диалога о мире будут сложнее, чем дольше идут бои на Украине
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", - сказал Лавров по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии.
Лавров повторил, что Россия "никогда не уходила от переговоров".
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