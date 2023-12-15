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На Украине сообщили о подрыве гранат депутатом на заседании сельсовета
На Украине сообщили о подрыве гранат депутатом на заседании сельсовета - РИА Новости, 15.12.2023
На Украине сообщили о подрыве гранат депутатом на заседании сельсовета
Депутат на Украине взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатской области, сам он погиб, 11 человек пострадали, сообщили в Telegram МВД страны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:37
2023-12-15T13:37
2023-12-15T13:43
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат на Украине взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатской области, сам он погиб, 11 человек пострадали, сообщили в Telegram МВД страны. "В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены. На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
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в мире, украина, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Закарпатская область
На Украине сообщили о подрыве гранат депутатом на заседании сельсовета
МВД Украины: депутат взорвал гранаты на заседании совета в Закарпатской области